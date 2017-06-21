Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vitória

Faixa exclusiva de ônibus não é solução, dizem moradores

Moradores querem mudanças no trânsito da Enseada do Suá e Santa Helena. Faixa exclusiva de ônibus não vai resolver o problema do trânsito intenso dentro dos bairros da região, opinam eles

Publicado em 21 de Junho de 2017 às 13:43

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

21 jun 2017 às 13:43
Presidente da associação de moradores da Enseada, Eduardo Borges, Crédito: Caíque Verli
Representantes da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá, em Vitória, afirmam que a criação da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Desembargador Santos Neves não vai resolver o problema do trânsito intenso dentro dos bairros da região. A implantação da faixa foi anunciada pela Prefeitura de Vitória na última semana. Com a mudança, que deve ser instaurada em 30 dias, o ônibus que vai de Vitória a Vila Velha pela Terceira Ponte deixará de passar pela Praça do Cauê e entrará pela Rua Dukla de Aguiar, por meio da faixa exclusiva na Desembargador dos Santos Neves.
Faixa exclusiva de ônibus não é solução, dizem moradores
Alguns moradores da Enseada do Suá e de Santa Helena pedem que a Dukla de Aguiar seja de mão única e aberta também para carros que saem da Desembargador Santos Neves. Eles alegam que somente a faixa exclusiva não vai resolver o fluxo intenso nas ruas dentro dos bairros, principalmente na rua Dra. Odette Braga Furtado, na Enseada do Suá, e na Rua Almirante Soído , em Santa Helena.
Segundo o presidente da associação de moradores da Enseada, Eduardo Borges, a mudança pedida por eles iria melhorar a qualidade de vida de quem mora na região na medida em que reduziria o fluxo de carros dentro dos bairros Enseada do Sua e Santa Helena.
"Se são vias no bairro, nós queremos que tenham baixo fluxo de automóveis e, quando há um baixo fluxo, se torna uma situação mais agradável para as pessoas caminharem, idosos e crianças atravessarem as ruas. O foco disso tudo é devolver essas vias para uso do bairro e não para uso metropolitano de tráfego de veículos", declara.
Mapa da mudança no trânsito sugerida por moradores da Enseada do Suá Crédito: Caíque Verli
Já o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, diz que o tráfego intenso no interior dos bairros só será resolvido com a ampliação da Terceira Ponte. "Eu não tenho faixa de acomodação suficiente para ônibus e carros ali mesmo que eu tirasse a contramão da Dukla de Aguiar. Então, essa proposta infelizmente não pode ser atendida. A solução em definitivo passa pela ampliação da Terceira Ponte ou por um novo acesso, uma nova ponte", argumenta.
A Rodosol informou que o contato de concessão não prevê ampliação da Terceira Ponte e, por isso, a empresa não pode se posicionar sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados