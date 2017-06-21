Presidente da associação de moradores da Enseada, Eduardo Borges, Crédito: Caíque Verli

Representantes da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá, em Vitória, afirmam que a criação da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Desembargador Santos Neves não vai resolver o problema do trânsito intenso dentro dos bairros da região. A implantação da faixa foi anunciada pela Prefeitura de Vitória na última semana. Com a mudança, que deve ser instaurada em 30 dias, o ônibus que vai de Vitória a Vila Velha pela Terceira Ponte deixará de passar pela Praça do Cauê e entrará pela Rua Dukla de Aguiar, por meio da faixa exclusiva na Desembargador dos Santos Neves.

Your browser does not support the audio element. Faixa exclusiva de ônibus não é solução, dizem moradores

Alguns moradores da Enseada do Suá e de Santa Helena pedem que a Dukla de Aguiar seja de mão única e aberta também para carros que saem da Desembargador Santos Neves. Eles alegam que somente a faixa exclusiva não vai resolver o fluxo intenso nas ruas dentro dos bairros, principalmente na rua Dra. Odette Braga Furtado, na Enseada do Suá, e na Rua Almirante Soído , em Santa Helena.

Segundo o presidente da associação de moradores da Enseada, Eduardo Borges, a mudança pedida por eles iria melhorar a qualidade de vida de quem mora na região na medida em que reduziria o fluxo de carros dentro dos bairros Enseada do Sua e Santa Helena.

"Se são vias no bairro, nós queremos que tenham baixo fluxo de automóveis e, quando há um baixo fluxo, se torna uma situação mais agradável para as pessoas caminharem, idosos e crianças atravessarem as ruas. O foco disso tudo é devolver essas vias para uso do bairro e não para uso metropolitano de tráfego de veículos", declara.

Mapa da mudança no trânsito sugerida por moradores da Enseada do Suá Crédito: Caíque Verli

Já o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, diz que o tráfego intenso no interior dos bairros só será resolvido com a ampliação da Terceira Ponte. "Eu não tenho faixa de acomodação suficiente para ônibus e carros ali mesmo que eu tirasse a contramão da Dukla de Aguiar. Então, essa proposta infelizmente não pode ser atendida. A solução em definitivo passa pela ampliação da Terceira Ponte ou por um novo acesso, uma nova ponte", argumenta.