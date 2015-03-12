Faculdades prometem ação na Justiça e oferecem alternativas em relação às novas regras do Fies

O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) pretende ingressar com uma ação na Justiça, nesta quinta-feira (12), para anular as alterações feitas em duas portarias do Ministério da Educação (MEC) relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Novas regras têm dificultado a vida de estudantes na hora de validar o financiamento deles. Em paralelo, as instituições particulares estudam outras alternativas de crédito para o pagamento das mensalidades.As portarias do MEC impossibilitam que as faculdades reajustem as mensalidades acima de 6,41%, entre outras alterações. Por conta das novas regras, universitários de várias instituições pelo país têm dificuldades para obter o cadastro no Fies junto à instituição.

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Em contrapartida, na faculdade Estácio de Sá, por exemplo, foi dada a opção de um programa privado de crédito universitário, em que a faculdade vai subsidiar os juros para o aluno de modo que ele vai pagar o valor total do curso, corrigido apenas pela inflação do período, ao longo do dobro de tempo de duração de sua graduação. Cada mensalidade é dividida em duas parcelas iguais e o aluno paga metade da mensalidade por mês, como explica o diretor comercial da instituição, George Neiva.

“Quando começou essa dificuldade do aluno em ter o financiamento do governo aprovado, a primeira atitude nossa foi buscar uma alternativa para o aluno em função do compromisso que temos com eles. Sabemos da dificuldade que é para alguns pagarem, então buscamos, por meio dos nossos parceiros”, disse à Rádio CBN Vitória.