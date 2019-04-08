Faculdades oferecem tratamentos e atendimento jurídico gratuitos

Tratamento gratuito para pessoas com artrite reumatoide, oferecido na Ufes Crédito: Divulgação

Instituições de Ensino Superior da Grande Vitória estão aliando o ensino, a pesquisa e a extensão para oferecer serviços gratuitos ou de baixo custo para a população. É assim, por exemplo, no Colegiado do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. No local é oferecido tratamento gratuito para pessoas com artrite reumatoide – uma grave doença inflamatória que atinge diversas articulações do corpo e causa deformações.

Já em uma universidade localizada em Vila Velha, no bairro Boa Vista II, são oferecidos serviços gratuitos de atendimento jurídico. Na Serra, uma faculdade localizada no bairro Colina de Laranjeiras disponibilizará, a partir do próximo mês, atendimentos psicológicos sem custos para crianças e adolescentes. Todos esses atendimentos complementam a formação dos alunos e são feitos sob a supervisão dos professores.

A docente Fernanda Moura Dias coordena o projeto de fisioterapia para pacientes com artrite reumatoide da Ufes, no Campus de Maruípe, em Vitória. O programa está com 23 vagas disponíveis para moradores de qualquer cidade do Espírito Santo. O atendimento acontece três vezes por semana e o tratamento tem duração de dois meses. A intenção é fazer com que os pacientes sintam menos dores e consigam voltar a executar movimentos que tinham dificuldades.

A professora Fernanda Moura Dias, coordenadora do projeto de fisioterapia para pacientes com artrite reumatoide da Ufes, no Campus de Maruípe, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

"O tratamento fisioterapêutico é, talvez, a única forma do paciente diminuir o impacto dessa doença nas articulações. As deformidades e a dor impedem esses pacientes de se envolverem em atividades no seu dia a dia", explicou a fisioterapeuta.

SERVIÇO OFERECIDO NA SERRA

A partir do mês de maio as crianças e adolescentes que moram na Serra poderão ter atendimento gratuito com psicólogos em uma faculdade no bairro Colina de Laranjeiras. A psicóloga Roberta Rangel, coordenadora do curso de Psicologia da instituição, explicou que o foco do atendimento será nas crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizado e socialização.

"Com o intuito de diagnosticar, de fato, qualquer tipo de característica. Tendo em vista a dificuldade de aprendizagem, dificuldade de sociabilidade na escola. Qualquer tipo de característica que o pai e a mãe identificarem a gente vai realizar uma aplicação de testes. Ao final dessa bateria, será disponibilizado um lado psicológico", explicou Roberta.

A psicóloga Roberta Rangel, coordenadora do curso de Psicologia da Multivix Serra Crédito: Eduardo Dias

Já em Vila Velha, uma universidade oferece atendimento jurídico gratuito nas áreas trabalhista, previdenciária, familiar e cível. Para receber o atendimento é necessário ter uma renda de, no máximo, três salários-mínimos.

A universidade também dispõe de atendimento jurídico e psicológico sem custo para mulheres vítimas de violência. Além disso, também são realizados atendimentos com custos menores nas áreas da saúde, como exames e até mesmo serviços estéticos, como massagens e limpeza de pele.

ATENDIMENTO NA UFES

Fisioterapia para pacientes com Artrite Reumatoide

Local: Campus Maruípe (Vitória)

Telefone: 99693-7478

Custo: Gratuito

Critério: Ter o diagnóstico da doença há, pelo menos, três meses

FACULDADE MULTIVIX

Núcleo de Práticas em Psicologia (NPP)

O serviço: Atendimento com psicólogos para crianças e jovens, de 6 a 17 anos

Local: Multivix Serra (Colina de Laranjeiras)

Telefone: 3041-7069

Custo: Gratuito

Critério: Ser morador da Serra

UNIVERSIDADE VILA VELHA

Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur)

O serviço: atendimento jurídico gratuito nas áreas: Trabalhista, Previdenciária, Familiar e Cível

Áreas Cível e Familiar: apenas para moradores de Vila Velha

Área trabalhista: toda a Grande Vitória

Área previdenciária: Vila Velha, Vitória, Viana e Cariacica.

Local: Universidade Vila Velha (Boa Vista II)

Telefone: 3421-2104

Custo: Gratuito

Critério: Renda mensal de no máximo três salários

Núcleo de Apoio a Mulher (NAM)

O serviço: atendimento jurídico e psicológico para mulheres vítima de violência

Local: Universidade Vila Velha (Boa Vista II)

Telefone: 3421-2252

Custo: Gratuito

Hospital Veterinário

O serviço: atendimento clínico-cirúrgico e laboratorial, além de internações às diversas espécies animais.

Custo: varia de acordo com o serviço.

Local: Hospital Veterinário da UVV

Telefone: 3421-2176 ou 3421-2185

Horário de atendimento e distribuição de senhas: das 8h às 11h e de 14h às 16h.

Policlínica de Referência da UVV

O serviço: A Clínica de Medicina oferece a comunidade diversas especialidades médicas a baixo custo, como medicina de família, ginecologia e obstetrícia, além de exames de ultrassonografia para as gestantes, inclusive o 3D, e o exame ginecológico colposcopia, utilizado para diagnóstico e tratamento do HPV.

Local: Rua Mercúrio, s/n, Boa Vista, Vila Velha

Telefone: 3421-2170

Atendimento no local: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Clínica Estética

Serviço: massagem relaxante, drenagem linfática, massagem modeladora, tratamentos para estrias e flacidez, limpeza de pele são alguns dos serviços da clínica-escola de Estética da UVV

Local: Rua Mercúrio, s/n, Boa Vista, Vila Velha

Telefone: 3421-2170

Atendimento no local: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.