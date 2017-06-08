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Fachin envia delações que citam Luiz Paulo à Justiça Federal do ES

Executivos Sérgio Luiz Neves e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, relatam o pagamento de R$ 500 mil em vantagens indevidas ao ex-prefeito de Vitória

Publicado em 08 de Junho de 2017 às 08:02

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 jun 2017 às 08:02
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para a Justiça Federal do Espírito Santo as delações da Odebrecht que citam o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).
Fachin envia delações que citam Luiz Paulo à Justiça Federal do ES
Na delação premiada, os executivos Sérgio Luiz Neves e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, relatam o pagamento de R$ 500 mil em vantagens indevidas, não contabilizadas, no âmbito das campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, em favor de Luiz Paulo Vellozo Lucas.
Segundo os delatores, as transações teriam sido implementadas por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, conhecido como o "Setor de Propina" da Odebrecht.
Como o ex-prefeito não tem foro privilegiado, o procurador-geral da República Rodrigo Janot pediu o reconhecimento da incompetência do STF para a apurar os fatos. Fachin enviou os depoimentos à Justiça Federal no último dia 22 de maio.
As assessorias de imprensa da Procuradoria da República do Espírito Santo e da Justiça Federal informaram que o documento ainda não deu entrada nos órgãos. Procurado pela CBN, Luiz Paulo não quis comentar o assunto.

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