O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para a Justiça Federal do Espírito Santo as delações da Odebrecht que citam o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).

Your browser does not support the audio element. Fachin envia delações que citam Luiz Paulo à Justiça Federal do ES

Na delação premiada, os executivos Sérgio Luiz Neves e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, relatam o pagamento de R$ 500 mil em vantagens indevidas, não contabilizadas, no âmbito das campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, em favor de Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Segundo os delatores, as transações teriam sido implementadas por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, conhecido como o "Setor de Propina" da Odebrecht.

Como o ex-prefeito não tem foro privilegiado, o procurador-geral da República Rodrigo Janot pediu o reconhecimento da incompetência do STF para a apurar os fatos. Fachin enviou os depoimentos à Justiça Federal no último dia 22 de maio.