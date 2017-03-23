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INSEGURANÇA NA CALÇADA

Fachada de prédio em Jardim Camburi representa risco para moradores

Na fachada do edifício, que é antigo, há marcas de diversos reparos que foram realizados e em alguns pontos não há mais revestimentos

Publicado em 23 de Março de 2017 às 13:47

Publicado em 

23 mar 2017 às 13:47
As pastilhas de revestimentos de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, estão se desprendendo da parede e caindo sobre a calçada, o que representa um risco para moradores e pedestres que passam pelo local. Na fachada do edifício, que é antigo, há marcas de diversos reparos que foram realizados e em alguns pontos não há mais revestimentos.
Mas, a estética é o menor dos problemas. A dona de casa Janeíde Monteiro, 48 anos, moradora do bairro, relata que já presenciou partes do prédio se descolando. “Em uma tarde, quando estava chegando do trabalho, eu vi as pessoas correndo. Eram as pastilhas caindo. Agora eu evito passar aqui debaixo, prefiro atravessar e seguir pelo outro lado da rua”, relatou.
O problema também chama a atenção do engenheiro João Lucas Santos, 28 anos, que se incomoda com as condições da edificação. “É perceptível só de olhar. Isso é um risco para quem passa por aqui. As providências devem ser tomadas logo”, comentou.
Fachada de prédio em Jardim Camburi representa risco para moradores
Mas, esse tipo de problema não se restringe apenas a esse prédio em Jardim Camburi. O fisioterapeuta, Douglas Paiva, 33 anos, alerta que é preciso andar atento até mesmo nas calçadas. “A gente sempre tem a preocupação de olhar os prédios e as marquises. Apesar de nunca ter sofrido nenhum acidente, eu já vi pastilhas caindo de um prédio em frente minha casa, era uma construção nova”, complementou.
Fiscalização
O subsecretário de Controles Urbanos de Vitória, Otto Grellert, afirmou que esses problemas podem acontecer em prédios novos e antigos, por isso, a prefeitura faz fiscalizações rotineiramente. Quando ficam comprovadas as irregularidades, os proprietários são intimados para que regularizem a situação. “O prazo máximo para o proprietário atender a exigência do município é de cinco dias, conforme estabelecido no código de edificações”, pontua.
O dono do prédio vai ter que fazer os reparos necessários. Se a obra não for feita, a prefeitura disse que ele pode ser multado em até R$ 825 e, dependendo do risco, a multa pode ser diária. A reportagem procurou o síndico do condomínio, mas não conseguiu contato.

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