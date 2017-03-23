As pastilhas de revestimentos de um prédio em Jardim Camburi, em Vitória, estão se desprendendo da parede e caindo sobre a calçada, o que representa um risco para moradores e pedestres que passam pelo local. Na fachada do edifício, que é antigo, há marcas de diversos reparos que foram realizados e em alguns pontos não há mais revestimentos.

Mas, a estética é o menor dos problemas. A dona de casa Janeíde Monteiro, 48 anos, moradora do bairro, relata que já presenciou partes do prédio se descolando. “Em uma tarde, quando estava chegando do trabalho, eu vi as pessoas correndo. Eram as pastilhas caindo. Agora eu evito passar aqui debaixo, prefiro atravessar e seguir pelo outro lado da rua”, relatou.

O problema também chama a atenção do engenheiro João Lucas Santos, 28 anos, que se incomoda com as condições da edificação. “É perceptível só de olhar. Isso é um risco para quem passa por aqui. As providências devem ser tomadas logo”, comentou.

Your browser does not support the audio element. Fachada de prédio em Jardim Camburi representa risco para moradores

Mas, esse tipo de problema não se restringe apenas a esse prédio em Jardim Camburi. O fisioterapeuta, Douglas Paiva, 33 anos, alerta que é preciso andar atento até mesmo nas calçadas. “A gente sempre tem a preocupação de olhar os prédios e as marquises. Apesar de nunca ter sofrido nenhum acidente, eu já vi pastilhas caindo de um prédio em frente minha casa, era uma construção nova”, complementou.

Fiscalização

O subsecretário de Controles Urbanos de Vitória, Otto Grellert, afirmou que esses problemas podem acontecer em prédios novos e antigos, por isso, a prefeitura faz fiscalizações rotineiramente. Quando ficam comprovadas as irregularidades, os proprietários são intimados para que regularizem a situação. “O prazo máximo para o proprietário atender a exigência do município é de cinco dias, conforme estabelecido no código de edificações”, pontua.