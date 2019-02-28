Complexo da Penha Crédito: Manoel Maia | TV Gazeta

Diversos bairros de Vitória foram palco de ataques criminosos nos últimos meses. Em muitos deles o roteiro dos crimes foi parecido: um grupo de bandidos fortemente armado chega na comunidade, realiza diversos disparos com arma de fogo e depois vai embora. Em muitas destas ocorrências, também há registro de assassinatos.

Your browser does not support the audio element. Facção do Complexo da Penha apoia ataques em troca de exclusividade

Ocorrências semelhantes foram registradas nos morro da Piedade e Moscoso e, mais recentemente, em Caratoíra, na noite de quarta-feira (27), quando um pintor de 56 anos foi alvejado com vários disparados e morreu. Todos esses casos têm em comum o fato de envolveram a disputa pelo controle do tráfico de drogas em Vitória. Em alguns desses casos, o ataque foi liderado por uma facção criminosa que atua no Complexo da Penha - composto por vários bairros -, em Vitória, conhecida como 'Trem Bala', o braço armado de outra facção, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A Polícia Militar conseguiu estabelecer através de investigações qual a relação existente e o modo de operação de grupos diferentes de traficantes que atuam em diferentes regiões da Capital. O grupo que comanda o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha fornece pessoal e armas para grupos aliados de outros morros e ajuda também na dominação do território. Em troca, o grupo da Penha, passa a ser o único fornecedor de drogas e armas das áreas que ajudou a dominar.

Essa foi a estratégia usada para os ataques no morro da Piedade, no Centro de Vitória. O local era disputado por dois grupos rivais. O grupo que estava em desvantagem se aliou à facção do Complexo da Penha e pediu ajuda para realizar ataques na comunidade. Em uma dessas ocasiões, em junho do ano passado, um dos líderes do tráfico na Piedade foi morto. Se a estratégia desse certo, o grupo da Penha passaria a fornecer armas e drogas para a região da Piedade.

Esse combate também deixa pelo caminho o rastro de sangue de vários mortos que não tinham envolvimento com as facções criminosas. É o caso dos irmãos Juan e Damião Reis, mortos na Piedade, em março de 2018, e também de três outros jovens mortos no Morro do Moscoso, em janeiro deste ano.