Rua onde Jorge Luiz Viana da Silva, 56 anos, foi assassinado a tiros em Caratoíra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma facção criminosa que atua na região do Bairro da Penha, em Vitória, conhecida como “Trem Bala”, teve participação no ataque a tiros que terminou com a morte do pintor Jorge Luiz Viana da Silva, de 56 anos, no bairro Caratoíra, em Vitória. O assassinato aconteceu na noite desta quarta-feira (28), quando criminosos chegaram ao bairro e dispararam dezenas de tiros no meio da rua. Um rapaz de 21 anos foi baleado no ombro, mas não corre risco de morte.

Your browser does not support the audio element. Facção do Bairro da Penha teve participação no ataque de Caratoíra

Informações da Polícia Militar dão conta que o ataque no bairro Caratoíra foi feito por criminosos do Morro do Cabral, que contaram com o reforço de membros do “Trem Bala”, que saíram do Bairro da Penha para participar da ação. O ataque foi semelhante a outros que já aconteceram nos bairros Piedade e Morro do Moscoso. A relação entre os ataques foi feita pelo tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região.

“As movimentações que a gente tem inicialmente confirmam essa hipótese. A gente tem sempre essa criminalidade violenta com alguma raiz aqui (na região do Bairro da Penha). É fundamental que nós tenhamos uma atuação firme aqui", declarou o tenente-coronel.

Segundo informações de moradores, o pintor assassinado em Caratoíra, Jorge Luiz Viana da Silva, voltava da comemoração da Novo Império, escola tradicional do bairro. Ainda de acordo com o que moradores relataram, um grupo de pelo menos seis criminosos chegou fortemente armado atirando na Rua Dom João Nery. Foram pelo menos cinquenta tiros.

Um dos criminosos apontados como líderes do grupo “Trem Bala” foi preso na manhã desta quinta-feira (28), em uma operação conjunta da Polícia Militar com o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Franklin Santos de Azevedo, de 32 anos, conhecido como Frank, foi preso na escadaria do bairro e já possuía dois mandados de prisão em aberto. A polícia afirma que Franklin já postou fotos com armas de grosso calibre em uma rede social e que também já escreveu mensagens ameaçando policiais. O registro das fotos e mensagens não foi divulgado, porque faz parte de um conjunto de provas de uma investigação.