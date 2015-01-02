Extintor exigido por lei está em falta na Grande Vitória

O motorista que ainda não comprou o extintor de automóvel com carga do tipo 'ABC' vai ter dificuldades para se adequar a determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Nas lojas de autopeças e nos postos de combustíveis de Vitória a informação é que o produto está em falta, sem previsão de reposição do estoque. A polícia destaca que a alegação de escassez no mercado, para estar desprovido do equipamento, não vai livrar o motorista da multa.Os motoristas tiveram até o dia 31 de dezembro do ano passado para fazer a substituição do extintor “BC” para o “ABC”. A partir de agora, o motorista que não estiver com o extintor de incêndio apropriado ou se ele estiver fora do prazo de validade será multado em R$ 127,69 e vai perder cinco pontos na carteira de habilitação.

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O gerente de uma loja de autopeças, Luiz Claudio Martins, contou que em menos de meia hora cerca de 60 extintores de incêndio foram vendidos esta sexta-feira (02). O estoque da loja também chegou ao fim.

“Por hoje acabou, a procura está grande, mas o fornecimento dos fabricantes não suportou a demanda, que foi muito grande. Hoje, dentro de meia-hora, o que chegou foi vendido, teve até fila”, destacou.

O gerente de um posto de combustível, Silvio Ramos, conta que os extintores acabaram na semana passada. Ele contou que nos últimos meses a procura pelo item de segurança foi grande. “Principalmente no final de ano, por causa da nova lei”, disse à Rádio CBN.

Apesar de haver demanda, o gerente explica que não há precisão de quando o posto de combustível terá o extintor de incêndio para vender. “Sem previsão. Os fabricantes estão sem produto para entrega”, afirmou.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alexander Valdo Lemos, explica que este novo extintor é capaz de debelar chamas no interior do veículo, como: estofados, tapetes e painéis. Os antigos, da categoria 'BC' são eficazes contra chamas em equipamentos elétricos ou provocadas por líquidos inflamáveis.

Segundo o inspetor, essa determinação do Contran é do ano de 2009, por isso, os veículos produzidos a partir deste ano já vem com o extintor de incêndio do tipo “ABC”. “Verifique o extintor que está dentro do seu veículo, talvez você já esteja com o produto dentro da especificação, lembrando que também é preciso verificar o vencimento. Não é só ter o extintor ABC, ele também precisa estar dentro do prazo de validade”, frisou.

Mesmo estando em falta no mercado, o motorista que for parado em uma blitz que não possuir o extintor tipo ABC ou estiver com o equipamento, mas com o prazo de validade vencido, será multado, de acordo com Valdo Lemos.

“O agente tem que se restringir a legislação e aplicá-la. Isso é o que manda o Código de Trânsito Brasileiro e os agentes de trânsito têm que ter atenção nesse sentido. Infelizmente, podem haver situações que o agente terá que fazer a notificação de trânsito”, explicou.