Expulsão da PM: associações falam sobre direito à defesa

A Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes) e a Associação de Cabos e Soldados do Estado (ACS) se manifestaram sobre a expulsão de seis policiais por indisciplina. A publicação dos nomes está no Boletim do Comando-Geral desta quinta-feira (19) e os casos se referem à paralisação da PM, em fevereiro. Rodolfo Santos Urias Cunha Karckbart, Maicon de Araujo Fabres, Vagner de Souza Santos, Diego de Lima Rodrigues, Charles Campos Schneider e Lucas Lana Vaz são acusados de indisciplina. Eles teriam se recusado a deixar a sede da Rotam, em Cariacica, mesmo após os portões da unidade serem liberados, em 24 de fevereiro. Na última semana, o soldado Wagner Rodrigues Batista, do 7ª Batalhão da PM, em Cariacica, também teve expulsão confirmada.

Your browser does not support the audio element. Expulsão da PM associações fala sobre direito à defesa

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), Rogério Fernandes Lima, explica que é necessário que as chances de defesa sejam dadas aos policiais. “A gente espera que não sirva de represália. Ele tem direito de se manifestar, obviamente dentro do código militar. Ele tem que seguir a hierarquia e a disciplina, mas antes de tudo ele é um cidadão”, ponderou.

O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado (ACS), Renato Martins, não concorda com as expulsões. Para ele, se existiu indisciplina, as motivações foram construídas pelo próprio Governo, que não oferece reajustes reais há sete anos.

“Eu não posso crer que foram soldados os responsáveis por essa crise. Se aconteceu, pode acontecer de novo. Se não houve valorização dos policiais a ponto de um movimento desses acontecer, eu posso dizer que um movimento igual ou parecido pode acontecer novamente”, ponderou.

Sobre as expulsões, a Polícia Militar disse que a instituição jamais negligenciará seus valores, que são hierarquia e a disciplina, fundamentos que, segundo a instituição, norteiam a boa conduta profissional.

NOVAS PROPOSTAS

A Assomes levou novas propostas de melhorias para os policiais e bombeiros ao Governo do Estado, por intermédio da Assembleia Legislativas. Entre as propostas, mais uma vez, está a exigência de direito para ingresso na PM, incluindo ainda o pagamento de uma diferença no salário do PM que ficar mais de três anos no mesmo posto e a possibilidade de policiais assinarem os Termos Circunstanciados de Ocorrência, em casos de crimes de menor potencial. A medida evitaria que o policial se deslocasse à delegacia nesses casos.