Um escritor à frente do seu tempo, defensor da educação das crianças por meio da literatura e na nacionalização do Petróleo, Monteiro Lobato marcou diversas gerações com cerca de 70 obras publicadas, entre livros infantojuvenis e adultos, traduzidas em dezenas de línguas estrangeiras. Em abril, quando comemora-se o aniversário dele, a obra e vida do escritor brasileiro pode ser conferida na exposição realizada pela Biblioteca Pública Estadual, na Enseada do Suá, em Vitória. A entrada é gratuita.Os 46 títulos que compõe fazem parte do acervo permanente da própria biblioteca e conta com títulos considerados raros, como as obras adultas "Urupês", de 1918 - onde nasce Jeca Tatu, e "Mundo da Lua", de 1923. Além disso, coleções completas do escritor também podem ser conferidas pelo visitante, como a da Editora Brasiliense, datada de 1947 que destaca todo o mundo dos famosos e inesquecíveis Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, a boneca Emília, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e o mundo fantástico do "Sítio do Pica Pau Amarelo". Há livros em braile e áudio livros.

Your browser does not support the audio element. Exposição destaca obras de Monteiro Lobato em Vitória

Expandir o conhecimento

A gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, Rita de Cássia Maia, diz que a programação deste mês do espaço cultural tem como meta levar ao conhecimento do grande público a vida, a obra e a importância cultural e política que Monteiro Lobato tem na história do Brasil. Ela ressalta que o escritor "redefiniu os horizontes da criação literária para crianças, modernizando-a e inserindo-a no rol dos grandes clássicos mundial".

"A própria obra de Monteiro Lobato para crianças atesta a preocupação que ele tinha com a formação do povo brasileiro, das nossas crianças. Em muito de suas obras ensaísticas e muitos de seus artigos de crítica, ele detectava e apontava a precariedade da escola brasileira. Por esse motivo, ele escreveu a sua obra, começando com as Reinações de Narizinho e criando seus personagens", explicou à Rádio CBN Vitória.