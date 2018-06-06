Exportadores de rochas do ES estimam prejuízo de R$ 50 milhões

Rochas ornamentais Crédito: Divulgação

O setor de rochas ornamentais do Espírito Santo estima ter um prejuízo de pelo menos R$ 50 milhões até o fim de 2018. A perda milionária acontece após a decisão do Governo Federal em reduzir benefícios fiscais para empresas exportadoras, o que atinge em cheio o setor. O corte de algumas isenções foi a maneira encontrada pelo Governo para aumentar a arrecadação e custear a redução do preço do óleo diesel após a greve dos caminhoneiros.

De acordo com a superintendente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (CentroRochas), Olívia Tirello, o prejuízo ao setor capixaba vem de três causas principais. O primeiro é o fim da desoneração da folha de pagamento. Desde 2013 as empresas estavam isentas de recolher a alíquota de 20% de contribuição previdenciária enquanto pagavam um percentual de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Mas a contribuição volta a ser paga, e o prejuízo estimado sobre esse ponto para as empresas é de R$ 30 milhões.

A segunda causa apontada por Olívia é a diminuição da alíquota do Reintegra - programa que retornava para os empresários cerca 2% do faturamento com as exportações. Essa taxa de retorno diminuiu de 1,9% para 0,01%. A baixa para o setor calculada nesse caso é de R$ 20 milhões.

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O terceiro fator de pessimismo para as empresas é a nova tabela dos preços mínimos para os fretes, alterada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Com valores reajustados, apesar do índice não ter sido definido, as empresas já sabem que vão pagar mais caro pelos fretes. O possível prejuízo causado por essa mudança ainda não foi calculado.

Demissões

De acordo com o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, o setor de rochas no Espírito Santo tem mais de 200 empresas e gera cerca de 20 mil empregos diretos. Olívia Tirello acredita que esses impactos financeiros ao setor vão gerar demissões.

"Fechar empresas não, mas o fechamento de postos de trabalho nós não temos dúvidas que vai acontecer. Isso é normal. É apenas um ajuste que você tem que fazer como empresário, quando você tem uma situação adversa. Você não pode absorver um prejuízo e tentar absorver isso internamente na empresa sem tomar nenhuma providência que venha a reequilibrar os seus orçamentos internos", avaliou a representante.