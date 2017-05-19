A economia do Espírito Santo mostra sinais de recuperação. As exportações cresceram 27% nos quatro primeiros meses de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações aumentaram 12% de janeiro a abril deste ano na comparação o primeiro quadrimestre de 2016.

Your browser does not support the audio element. Exportações e importações do ES crescem em 2017

As principais mercadorias exportadas no Espírito Santo foram o minério de ferro e outros produtos siderúrgicos. Além disso, itens como mármore e granito também impulsionaram o resultado econômico positivo, segundo o Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex). De janeiro a abril de 2017, as vendas para outros países atingiram US$ 2,5 bilhões de dólares.

A melhora desse índice foi impulsionada pelo aumento da demanda por commodities, principalmente na China, de acordo com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado. “Está havendo uma demanda de minério de ferro na China e os Estados Unidos também estão investindo em infraestrutura. Com os investimentos desses dois países, as exportações aumentaram. Mas o principal motivo é que com uma demanda maior e uma oferta menor, isso acabou afetando os preços, que tiveram aumento”, explicou.

Em relação as importações, os produtos que mais entraram no Brasil pelo Espírito Santo foram automóveis, máquinas e equipamentos, segundo Marcílio Machado. Essas negociações chegaram ao valor de US$ 1,3 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano.