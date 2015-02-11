Explosão em plataforma da Petrobras resulta em três mortes no Espírito Santo

A embarcação, do tipo FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante que produz, armazena e transfere óleo e gás), é operada pela norueguesa BW Offshore e arrendada pela Petrobras para produção de gás nos campos de Camarupim e Camarupim Norte.A tragédia aconteceu às 12h50 e teria ocorrido após uma explosão na casa de bombas. Há informações extra oficiais de que o problema também poderia ter sido causado durante a transferência de condensado, uma espécie de gás natural em estado líquido. Somente uma hora depois do acidente a Petrobras comunicou o fato à Agência Nacional do Petróleo (ANP). De acordo com a estatal, no momento da explosão estavam embarcados 74 trabalhadores, apenas um era concursado, os demais eram terceirizados.O acidente foi controlado a partir do acionamento do plano de emergência, que garantiu o controle do incêndio, a estabilização da plataforma e o resgate dos profissionais, que foram retirados do local por helicópteros e baleeiras (bote salva-vidas).Segundo a ANP, 33 pessoas desembarcaram e 31 ficaram à bordo do FPSO. Esses números, entretanto, não batiam com o do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, que tinha a informação de apenas três trabalhadores na plataforma após o acidente. A Cidade de São Mateus – que estava com uma produção de 2,25 milhões de metros cúbicos (m3) de gás natural por dia e 350 m3 diários de óleo – teve suas operações interrompidas e está em sistema de blecaute. A comunicação externa é feita por meio de outra plataforma da Petrobras, a Cidade de Vitória. Segundo a ANP, não houve derramamento de óleo no mar.Os 10 feridos foram trazidos para Aeroporto de Vitória, que, às 13h50, acionou seu plano de contingência, mas operou normalmente para pousos e decolagens. As vítimas, algumas em estado grave, foram levadas para hospitais da Grande Vitória. Os nomes dos mortos e feridos não foram divulgados oficialmente até este início da manhã.InternaçõesOito funcionários que atuavam no navio-plataforma FPSO São Mateus estão internados no Vitória Apart Hospital, no município de Serra, na Grande Vitória. Destes, três estão em estado grave. Eles sofreram queimaduras, fraturas múltiplas e inalaram fumaça quente. Segundo o diretor técnico do hospital, Cláudio Pinheiro, das oito vítimas, seis estão internadas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Dentre os feridos, sete são homens. Um deles, um filipino identificado como Bernardes, foi o único que chegou ao hospital já inconsciente. No momento da explosão, ele ficou preso em um elevador e inalou fumaça quente, o que causou queimaduras nas vias aéreas e no pulmão. Bernardes foi colocado em respiração artificial pela equipe médica de resgate ainda no Aeroporto de Vitória. O homem de origem filipina é também o único que se encontra em coma.Os demais feridos graves são brasileiros. Segundo o diretor do hospital, com os ferimentos apresentados pelas vítimas, é provável dizer que, com a força da explosão, elas caíram ou foram arremessadas. Essas vítimas também apresentam queimaduras. Duas pessoas sofreram ferimentos de menor complexidade e estão se recuperando em apartamentos. Busca por informação Até a noite desta quarta-feira, dezenas de pessoas passaram pela recepção do hospital, principalmente em busca de informações sobre conhecidos que estavam no navio. Os familiares dos tripulantes do FPSO São Mateus que ficaram feridos na explosão foram recebidos pela equipe de psicólogos e assistentes sociais do hospital Vitória Apart, no município de Serra. Eles foram acomodados em uma sala, onde esperam por mais informações. Segundo o hospital, apenas os pais de um dos feridos conseguiu visitá-lo até o fim da noite desta quarta. Bombeiros especialistas