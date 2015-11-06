Explosão em banco na Serra e assalto em João Neiva podem estar ligados, diz polícia

Uma agência do Banco do Brasil em Jacaraípe, na Serra, ficou destruída na madrugada desta quinta-feira (5) após criminosos tentarem explodir caixas eletrônicos para roubar dinheiro. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo teria assaltado uma agência do mesmo banco na tarde desta quinta na cidade de João Neiva, que fica no norte do Estado. O valor roubado não foi informado.

De acordo com as investigações, pelo menos seis pessoas teriam participado dos crimes. Para a polícia, os ataques podem ser uma represália contra a prisão de quatro integrantes do bando na manhã de quarta-feira (4). O delegado responsável pela investigação da explosão na agência do Banco do Brasil, Aéliston Azevedo, acredita que as semelhanças entre os crimes praticados pelos detidos e a ação na agência de Jacaraípe indicam que se trata do mesmo grupo.

“Em uma investigação preliminar, identificamos essa relação entre o modus operandis e os artefatos utilizados. Essas pessoas, a partir do momento que viram que nós chegamos até eles e prendemos uma parte da quadrilha, podem ter retaliado a nossa ação policial”, considerou o delegado.

A Polícia Civil acredita que os criminosos que atacaram a agência do Banco do Brasil na Serra erraram na quantidade de explosivos colocados nos caixas eletrônicos, cometendo um excesso.

Foram encontradas marcas de sangue na cortina do banco que indicam que um dos suspeitos ficou ferido durante a ação. A polícia estima que o criminoso tenha se machucado ao entrar na agência por um vidro que foi quebrado.

O crime aconteceu por volta das 3h30 desta quinta. Segundo a Polícia Civil, pelo menos seis criminosos participaram da tentativa de roubo. Testemunhas apontaram que duas pessoas com toucas ninjas invadiram o banco para roubar o dinheiro, mas acabaram não levando nada. No local, os bandidos abandonaram um revólver calibre 38, duas bolsas e um explosivo que não foi detonado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, as pessoas que praticaram o crime fazem parte de uma quadrilha de São Paulo, especializada em roubo a bancos. Ele conta que as autoridades capixabas já investigavam o bando há algum tempo. Entre os quatro detidos na quarta-feira, estão três homens de São Paulo e uma mulher do Espírito Santo.