A prefeitura de Cariacica estuda criar um corredor exclusivo para ônibus em um dos sentidos da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. A ideia é dar maior fluidez ao trânsito no local, visto que os coletivos precisam parar no meio da pista atualmente para a descida de passageiros. Um teste será realizado a partir de fevereiro de 2017.

O secretário municipal de Infraestrutura, Bruno Polez, destaca que a mudança é apenas um “conceito” e que será testada a viabilidade. A faixa exclusiva ficará no sentido Terminal de Campo Grande. “É uma demanda maior que se tem ali, quando as pessoas estão chegando em Campo Grande, onde há mais paradas”, disse.

Your browser does not support the audio element. Expedito Garcia pode ter corredor exclusivo para ônibus em um sentido

Para a criação do corredor será necessária a retirada do estacionamento de um lado da pista. Polez explica ainda que o trânsito deverá ser desviado para carros para a Avenida Getúlio Vargas em um trecho.

O funcionário público Cleber Mapeli, de 55 anos, é a favor da criação da faixa exclusiva para ônibus e acredita que a medida contribuirá para desafogar o trânsito. “É muito complicado, principalmente quando tem feriado. Na Black Friday, por exemplo, ficou muito movimentado. Com o corredor melhoraria muito”, disse.

O motorista Nelson Nunes, de 45 anos, acredita que um corredor de ônibus seria bom para dar fluidez ao trânsito, mas acredita que não há espaço na via. A prefeitura descarta colocar a Avenida Expedito Garcia em mão única. “Aqui não tem espaço para colocar um corredor de ônibus. Vão ter que arrancar os postes ou deixar a via em mão única”, opinou.

Outras intervenções

Apesar do corredor de ônibus ser apenas uma ideia, obras de manutenção serão realizadas a partir do final de janeiro na Avenida Expedito Garcia. A intervenção inclui melhorias da sinalização, além da construção de rampas nas calçadas.