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CAPIXABAS NO EVEREST

Expedição capixaba chega ao Nepal rumo ao Everest

Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formam a primeira expedição genuinamente capixaba que busca atingir o cume da montanha mais alta do mundo

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 10:46

Publicado em 

04 abr 2019 às 10:46
Três amigos capixabas decidiram se unir para juntos vencerem um novo desafio. Os empresários Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formam a primeira expedição capixaba rumo ao topo do Everest, a montanha mais alta do planeta. A expedição começou no dia 28 de março e nesta quarta-feira (03) o trio deixou Catmandu, capital do Nepal, rumo ao sonho. Nesta participação enviada para os ouvintes da CBN Vitória, Juarez Soares, relata como estão os primeiros dias desta expedição rumo ao Everest.
EXPEDIÇÃO CAPIXABA EVEREST - 04-04-19
 

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