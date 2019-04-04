Expedição capixaba chega ao Nepal rumo ao Everest

Três amigos capixabas decidiram se unir para juntos vencerem um novo desafio. Os empresários Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade formam a primeira expedição capixaba rumo ao topo do Everest, a montanha mais alta do planeta. A expedição começou no dia 28 de março e nesta quarta-feira (03) o trio deixou Catmandu, capital do Nepal, rumo ao sonho. Nesta participação enviada para os ouvintes da CBN Vitória, Juarez Soares, relata como estão os primeiros dias desta expedição rumo ao Everest.