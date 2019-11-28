Expectativa de vida de idosos no ES é a maior do país, diz IBGE

Academia popular na Praia de Camburi - Idosos se exercitando Crédito: Carlos Alberto Silva

A expectativa de vida de idosos no Espírito Santo é a maior do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação e outros dados estão divulgados nas Tábuas Completas de Mortalidade por sexo e idade, com dados nacionais e dos Estados, para o ano de 2018.

De acordo com o IBGE, estas tábuas de mortalidade são provenientes da projeção oficial da população do Brasil para o período 2010-2060.

No Estado, uma pessoa idosa que completasse 65 anos em 2018 teria a expectativa de vida de 20,4 anos, a maior do Brasil. Em 2018, as maiores probabilidades de sobrevivência entre os 60 e 80 anos de idade, tanto para os homens quanto para as mulheres, foram encontradas no Espírito Santo: 576 e 719.

Os dados apontam que, considerando tanto 60 ou 65 anos, a idade a partir da qual é possível definir os indivíduos como idosos, o Espírito Santo seria o Estado onde está o maior valor da expectativa de vida nessas idades, 24,3 e 20,4 anos, respectivamente. Isso quer dizer que o indivíduo que completasse 60 anos em 2018 viveria em média até os 84,3 anos e o indivíduo que completasse 65 anos viveria em média até os 85,4 anos.