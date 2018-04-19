Linha Verde será ampliada em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A ampliação da Linha Verde até a região da Enseada do Suá já tem data para sair do papel e vai ser testada pela primeira vez na semana que vem. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, afirmou que dois dias de testes serão realizados na quarta e na quinta-feira. Se a medida for bem avaliada, tem chances de já entrar em funcionamento de forma definitiva na semana seguinte.

Your browser does not support the audio element. Expansão da Linha Verde será testada por dois dias em Vitória

O novo trajeto vai começar próximo do Hortomercado, na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, e vai até a ponte de camburi, se unindo ao trecho que está liberado desde o dia 10 de abril. A Linha Verde exclusiva para ônibus, táxis, vans e veículos com três pessoas ou mais já está liberada na Praia de Camburi.

A nova faixa exclusiva vai funcionar, inicialmente, sem o monitoramento de câmeras."Não estamos preocupados com fiscalização. Já está funcionando assim, são pequenas exceções que não estão respeitando. Quem não está respeitando daqui a pouco vai passar a respeitar, como em qualquer movimento que é feito com conscientização", afirmou o prefeito.

Durante os dois dias de testes o novo trecho da Linha Verde vai funcionar no mesmo horário do trecho já em atividade, de 6h às 20 horas. A nova faixa exclusiva vai funcionar, inicialmente, sem o monitoramento de câmeras.

A chegada da Linha Verde à região da Enseada do Suá é a segunda etapa do processo de expansão planejado pela prefeitura, que pretende levar a faixa exclusiva até a rodoviária de Vitória.