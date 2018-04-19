A ampliação da Linha Verde até a região da Enseada do Suá já tem data para sair do papel e vai ser testada pela primeira vez na semana que vem. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, afirmou que dois dias de testes serão realizados na quarta e na quinta-feira. Se a medida for bem avaliada, tem chances de já entrar em funcionamento de forma definitiva na semana seguinte.
Expansão da Linha Verde será testada por dois dias em Vitória
O novo trajeto vai começar próximo do Hortomercado, na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, e vai até a ponte de camburi, se unindo ao trecho que está liberado desde o dia 10 de abril. A Linha Verde exclusiva para ônibus, táxis, vans e veículos com três pessoas ou mais já está liberada na Praia de Camburi.
A nova faixa exclusiva vai funcionar, inicialmente, sem o monitoramento de câmeras."Não estamos preocupados com fiscalização. Já está funcionando assim, são pequenas exceções que não estão respeitando. Quem não está respeitando daqui a pouco vai passar a respeitar, como em qualquer movimento que é feito com conscientização", afirmou o prefeito.
Durante os dois dias de testes o novo trecho da Linha Verde vai funcionar no mesmo horário do trecho já em atividade, de 6h às 20 horas. A nova faixa exclusiva vai funcionar, inicialmente, sem o monitoramento de câmeras.
A chegada da Linha Verde à região da Enseada do Suá é a segunda etapa do processo de expansão planejado pela prefeitura, que pretende levar a faixa exclusiva até a rodoviária de Vitória.
Na época que a ampliação foi anunciada, o presidente da Associação de Moradores da Praia do Suá, Emanuel Ribeiro, informou que concordou com a ampliação da faixa exclusiva para os ônibus. Segundo ele, a expansão poderá dar mais agilidade ao transporte público.