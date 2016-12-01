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Exigência de cadeirinhas em transporte escolar é suspensa

Suspensão ocorreu porque os veículos mais antigos não estão adaptados para acomodar as cadeirinhas com segurança, informou Detran

Publicado em 01 de Dezembro de 2016 às 17:35

Publicado em 

01 dez 2016 às 17:35
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até sete anos em veículos que fazem transporte escolar. Segundo o Detran-ES, a suspensão ocorreu porque os veículos mais antigos não estão adaptados para acomodar as cadeirinhas com segurança.
A decisão inicial do Contran, publicada em junho do ano passado, previa que, a partir de fevereiro de 2016, os veículos de transporte escolar teriam que disponibilizar cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio. A exigência provocou protestos de motoristas de transportes escolares em vários estados, incluindo o Espírito Santo.
Contran suspende exigência de cadeirinhas em veículos escolares
De acordo com o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo Oliveira, o uso da cadeirinha em veículos que transportam crianças foi suspenso porque os modelos mais antigos não são adaptados para acomodar as cadeirinhas nos bancos, pois os cintos de segurança são apenas de duas pontas. Segundo ele, a suspensão não é definitiva. “É até que os veículos já venham preparados de fábrica para que tenham condições mais seguras de adaptação da cadeirinha para crianças de até sete anos e meio”, disse.
A presidente do Sindicato de Transporte Escolar do Espírito Santo (Sintees), Silvia Gonçalves, afirma que a notícia da suspensão da obrigatoriedade da cadeirinha nos veículos escolares trouxe alívio para os profissionais. Ela destaca que atualmente as vans não são adaptadas para acomodar as cadeirinhas e, mesmo assim, nunca ocorreu um acidente com criança por causa da falta do equipamento. “Nunca houve registro de acidentes no transporte escolar por falta da cadeirinha”, disse.
Silvia destaca que se os veículos que fazem transporte escolar utilizassem a cadeirinha, eles estariam infringindo a orientação dos fabricantes, que diz que a cadeirinha tem que ser fixada no cinto de três pontas, como nos automóveis.

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