Exigência de cadeirinhas em transporte escolar é suspensa

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até sete anos em veículos que fazem transporte escolar. Segundo o Detran-ES, a suspensão ocorreu porque os veículos mais antigos não estão adaptados para acomodar as cadeirinhas com segurança.

A decisão inicial do Contran, publicada em junho do ano passado, previa que, a partir de fevereiro de 2016, os veículos de transporte escolar teriam que disponibilizar cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio. A exigência provocou protestos de motoristas de transportes escolares em vários estados, incluindo o Espírito Santo.

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De acordo com o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo Oliveira, o uso da cadeirinha em veículos que transportam crianças foi suspenso porque os modelos mais antigos não são adaptados para acomodar as cadeirinhas nos bancos, pois os cintos de segurança são apenas de duas pontas. Segundo ele, a suspensão não é definitiva. “É até que os veículos já venham preparados de fábrica para que tenham condições mais seguras de adaptação da cadeirinha para crianças de até sete anos e meio”, disse.

A presidente do Sindicato de Transporte Escolar do Espírito Santo (Sintees), Silvia Gonçalves, afirma que a notícia da suspensão da obrigatoriedade da cadeirinha nos veículos escolares trouxe alívio para os profissionais. Ela destaca que atualmente as vans não são adaptadas para acomodar as cadeirinhas e, mesmo assim, nunca ocorreu um acidente com criança por causa da falta do equipamento. “Nunca houve registro de acidentes no transporte escolar por falta da cadeirinha”, disse.