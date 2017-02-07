Exército reforça segurança e é aplaudido nas ruas da Grande Vitória

A população comemorou a chegada do Exército nas ruas da Grande Vitória no início da noite desta segunda-feira (6). Cerca de 200 homens foram autorizados a conter a violência registrada desde o último fim de semana com a falta de policiamento. Mais mil soldados, incluindo militares da Força Nacional, vão chegar ao Estado até esta terça-feira (7). Dos edifícios foi possível ouvir a gritaria das pessoas comemorando quando os carros com vários soldados passavam nas ruas.

Segundo o comandante do 38º Batalhão de Infantaria, tenente-coronel Oliveira Costa, a prioridade são os locais com maior fluxo de pessoas e veículos e com a chegada de mais soldados haverá um planejamento para ações mais pontuais dentro dos bairros.

“Eles vão ficar em posições em locais que proporcionem segurança à população, assim como as áreas comerciais. Num primeiro momento vamos fazer um patrulhamento na Grande Vitória, posteriormente serão mais pontuais (as ações)”, explicou.

A reportagem da CBN presenciou algumas abordagens já realizadas pelo Exército durante a noite desta segunda-feira. Em um supermercado do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, várias pessoas invadiram e saquearam a loja. Por volta de 20h soldados evitaram que mais saques ocorressem. Algumas pessoas foram revistadas.

O ministro da Defesa, Raul Jungman, anunciou na noite desta segunda-feira que mil homens do Exército e outros 200 da Força Nacional de Segurança vão atuar no Espírito Santo. Os homens da Força Nacional saem de Brasília e do Rio de Janeiro.

Na tarde desta segunda-feira, os motoristas de ônibus da Grande Vitória também pararam por falta de segurança. Na terça-feira, não vai haver aula nas escolas de Vitória e as unidades de saúde permanecem fechadas, por causa da falta de policiamento.