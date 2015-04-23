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SERRA

Exército pode ser acionado para auxiliar no combate a incêndio em turfa

A Defesa Civil Estadual já deixou o comando do 38° Batalhão de Infantaria avisado para ceder o auxílio, segundo oficial da corporação capixaba

Publicado em 23 de Abril de 2015 às 15:30

Publicado em 

23 abr 2015 às 15:30
Caso as ações de combate ao incêndio na área de turfa, no município da Serra, não deem o efeito desejado, a Defesa Civil Estadual já deixou o comando do 38º Batalhão de Infantaria avisado para ceder o auxílio do Exército no combate. A fumaça já se alastra pela região há mais de dois meses. Nesta quinta-feira (23), os bombeiros iniciaram uma nova estratégia, de abrir valetas para tentar puxar água de canais próximos ao local e alagar o terreno.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, no momento há a expectativa para resultado positivo destas ações. A ajuda do Exército não está descartada.
Exército pode ser acionado para auxiliar no combate a incêndio de turfa
“A gente vê como uma possibilidade. No momento, a gente não vê a necessidade do Exército aqui na área. A estratégia que a gente tem usado está sendo bem implementada. No futuro, se a gente ver a possibilidade, já deixamos o comandante do 38º BI avisado, que caso haja necessidade, o apoio do Exército será demandado. Eles estão de stand-by ( em sobreaviso). Mas, a gente não depende só de homens, mas sim de muitas máquinas”, disse.
Ao todo, mais de 1 milhão de metros quadrados já foram queimados e 3,5 milhões de litros de água utilizados no combate ao fogo. Segundo o capitão Thompson, do Corpo de Bombeiros, a expectativa agora é tentar levar água do canal de São José do Queimado para a área em que há o maior número de focos neste momento, dentro do Terminal Intermodal da Serra (Tims), na região da Rodovia do Contorno. “Nossa estratégia é evitar a propagação do incêndio. Continuamos com bombeiros jogando água. Além disso, com máquinas estamos cavando valetas até abaixo da turfa para evitar que o fogo atinga áreas ainda maiores. Além disso, cavamos até canais para que a água chegue e traga mais umidade ao solo“, explicou.Durante esta quinta-feira, a fumaça branca pode ser vista nas imediações do Mestre Álvaro e no entorno da BR-101, na Serra. Uma equipe com 120 bombeiros segue com os trabalhos no local. Além da corporação e da Defesa Civil Estadual, as prefeituras da Serra e de Vitória auxiliam com máquinas.

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