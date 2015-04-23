Exército pode ser acionado para auxiliar no combate a incêndio em turfa

Caso as ações de combate ao incêndio na área de turfa, no município da Serra, não deem o efeito desejado, a Defesa Civil Estadual já deixou o comando do 38º Batalhão de Infantaria avisado para ceder o auxílio do Exército no combate. A fumaça já se alastra pela região há mais de dois meses. Nesta quinta-feira (23), os bombeiros iniciaram uma nova estratégia, de abrir valetas para tentar puxar água de canais próximos ao local e alagar o terreno.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fabiano Bonno, no momento há a expectativa para resultado positivo destas ações. A ajuda do Exército não está descartada.

Your browser does not support the audio element. Exército pode ser acionado para auxiliar no combate a incêndio de turfa

“A gente vê como uma possibilidade. No momento, a gente não vê a necessidade do Exército aqui na área. A estratégia que a gente tem usado está sendo bem implementada. No futuro, se a gente ver a possibilidade, já deixamos o comandante do 38º BI avisado, que caso haja necessidade, o apoio do Exército será demandado. Eles estão de stand-by ( em sobreaviso). Mas, a gente não depende só de homens, mas sim de muitas máquinas”, disse.