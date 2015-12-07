'Exército mirim' será treinado para 'caçar' Aedes Aegypti

As escolas da rede pública em Vitória vão preparar os alunos para “caçarem” o mosquito Aedes aegypti, que vem causando transtorno à população com a transmissão de dengue, febre chikungunya e mais recentemente o Zika vírus, que pode provocar a microcefalia em bebês. A decisão foi tomada em reunião do Executivo Municipal, nesta segunda-feira (07), de acordo com o prefeito Luciano Rezende (PPS).

"Decidimos formar pelotões de 'caçadores de larvas' em toda a cidade. Inclusive incluindo as escolas. Nós temos que agir muito rápido. As aulas terminam em uma semana, então temos que agir formando esses grupos de caçadores de larvas nas escolas, para que levem para suas famílias toda informação necessária, para que possamos dar foco e eficiência ao combate ao mosquito", disse.

A ideia é que esses alunos transmitam seus conhecimentos para os pais e demais familiares para que focos do mosquito sejam eliminados nas residências e locais de trabalho. Levantamentos mostram que pelo menos 72% dos depósitos de larvas do Aedes se encontram dentro dos domicílios capixabas.

Segundo o prefeito, os principais pontos que devem ser observados são os ralos da casa, "que sempre mantém algum volume de água". Eles precisam ser fechados ou protegidos com telas. O coletor de água atrás da geladeiras, "que mantém a água condensada" e também são local de reprodução do mosquito.

Os aparelhos de ar condicionado, "que mantém água ao seu redor. Os tradicionais vasos de planta, "que não devem ter água, apenas terra", além das caixas d'água, que também precisam ser tampadas ou protegidas por telas. "Vamos preparar a informação para as crianças nas escolas para que eles formem verdadeiros grupos e comandos de caçadores de larvas dentro da cidade envolvendo suas famílias", disse o prefeito.

A estimativa da Prefeitura de Vitória é que na rede pública de ensino estão matriculados 50 mil alunos. Com isso, pelo menos 100 mil pessoas deverão ser beneficiárias dessas ações nas escolas. Além dessas ações, a Prefeitura de Vitória também contará com a ajuda do Exército para o combate ao mosquito vetor do Zika vírus. Os soldados serão treinados a partir desta terça-feira (08) para atuar nos casos mais complicados de resistência ao trabalho de limpeza.

Outra medida é a aplicação espacial de inseticida (UBV pesado), mais conhecida como fumacê. Também haverá termonebulização em escadarias e becos, segundo Arlete Frank Dutra, gerente de Vigilância em Saúde de Vitória. As ações vão percorrer 26 bairros até o dia 16 de dezembro. Entre eles, Maria Ortiz, São Cristóvão, Santa Martha, Santos Dumont, Alagoano, Mário Cypreste, Fonte Grande, Piedade, Romão, Gurigica, São Benedito. Além dos bairros com maior incidência: Bonfim, Bairro da Penha, Itararé, Santo Antônio e Jesus de Nazareth.