Associações e sindicatos que representam policiais do Espírito Santo aprovaram a decisão do Exército Brasileiro de autorizar o uso particular de pistolas calibre 9mm aos agentes das polícias Militar e Civil. A decisão saiu no mês de agosto. A arma é considerada uma das mais letais.

Your browser does not support the audio element. Exército libera pistola 9mm para uso pessoal de policiais e associações aprovam mudança

Até então, as polícias eram autorizadas a comprar pistolas do tipo para suas tropas mas não para uso pessoal. Para fins particulares, os profissionais podiam adquirir pistolas calibres 357, 40 e 45. A decisão atende a pedidos das próprias entidades ligadas as polícias e ocorre em meio a grave crise de Segurança no Rio de Janeiro. Mais de cem policiais já foram mortos neste ano no Rio, muitos deles em momentos de folgas.

No Espírito Santo, os profissionais da segurança pública também consideraram a mudança positiva. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol/ES), Jorge Emílio Leal, lembra que a taxa de policiais mortos no Brasil é muito alta e que os agentes de segurança, muitas vezes, andam com armas menos potentes que os criminosos. "O nível de mortandade aqui (país) chega a patamar de países que estão em guerra declarada. Há criminosos que são presos com armamentos de guerra, fuzis, metralhadora, granada", pontua.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados, Sargento Renato, diz que os PMs agora podem andar com mais segurança. "Mais uma opção de armamento ao policial, uma arma de melhor qualidade. Se é uma arma com uma melhor qualidade, ela proporciona maior segurança", afirma.

Alguns órgãos de fiscalização e movimentos sociais no Brasil temem pelo aumento da violência. Mas para o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, a população não precisa ter medo porque o policial só vai fazer uso da arma se for ameaçado ou para proteger um cidadão que esteja com a vida em risco.

"É importante saber que o policial só vai fazer uso da arma de fogo, seja em serviço ou seu momento particular, se realmente houver uma ofensa ou uma possibilidade real de ofensa a ele, em legítima defesa, o que ele vai atuar legitimado pelo Código Penal Brasileiro", comenta.