Exército intervém em protesto na frente de quartel da PM

A terça-feira (7) foi de muita confusão em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar, em Vitória, sede da corporação no Espírito Santo. Populares que são contra a presença dos familiares de PMs na porta dos quarteis, em manifestações que impedem a saída de viaturas, protestaram pelo fim do movimento. O Exército interveio em alguns momentos, impedindo que os grupos se confrontarem e que a avenida fosse interrompida.

O movimento começou à tarde e durou até o fim da noite. O Exército chegou por volta das 17h e várias vezes precisou usar spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Até alguns motoristas e motociclistas que passavam mais exaltados, em alta velocidade, eram atingidos pela ação. Em vários momentos tiros foram ouvidos. Em um deles, uma viatura da Polícia Civil foi impedida de passar na via em frente ao quartel e policiais atiraram para o alto. Houve muita correria.

O pintor Elias da Silva, de 31 anos, chegou a ajoelhar no chão, no meio do trânsito, pedindo o retorno dos PMs às ruas. Ele disse que está perdendo dinheiro, já que não pode sair de dentro de casa. “São minoria cara. Nós estamos tomando prejuízo. E detalhe: porque o Exército não tira essas pessoas daí e deixa os policiais trabalharem? Fico muito aborrecido com isso”, reclamou.

A zeladora Adeilma Oliveira dos Santos, de 38 anos, também foi protestar porque não concorda com o movimento das mulheres de policiais militares. “Meus filhos iam começar a estudar segunda e nada. Posto de saúde também não. Até hoje ninguém resolveu. Querem reivindicar salário agora, na crise?”, questionou.

Outro lado

Ana Paula, esposa de um policial, disse que o movimento é pacífico e que alguns moradores contra chegaram a agredir os familiares que fazem a manifestação. “Nós vamos ficar firmes aqui até que o governador entre em contato com a gente. É um direito dos nossos policiais”, disse.