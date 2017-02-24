O Exército não vai dar atenção especial à blocos de carnaval nos quatro dias de folia. Segundo a Força-Tarefa Conjunta Capixaba, as ações não serão focadas em certos locais, mas haverá uma atenção geral para garantir a lei e a ordem durante o Carnaval. O Exército, no entanto, garante que a população estará segura.

Segundo o porta-voz da Força-Tarefa, Tenente-Coronel Boaventura, com a permanência do Exército durante o período do Carnaval, um estudo de situação foi feito para a atuação das Forças Armadas e outras forças policiais no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Exército garante segurança, mas não vai dar atenção especial a blocos de rua

“Foram estabelecidas rotinas que não diferenciam do que está sendo realizado, mas com foco em locais e eventos que possam comprometer a garantia da lei e da ordem”, explica.

Entre os pontos levantados no estudo está o histórico de outros carnavais no Espírito Santo. O Exército não detalha quais seriam os locais que preocupam, mas segundo Boaventura, a população não precisa ter medo de sair de casa no Carnaval e pode acionar a Força-Tarefa por meio do Ciodes, com o número 190. “Estamos atentos a tudo o que está ocorrendo. Não vamos utilizar nossas tropas para amparar blocos, mas toda aglomeração no Estado será monitorada”, garante.