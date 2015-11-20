Exército e polícia vão organizar distribuição de água após confusão em Colatina

O Exército, a Polícia Militar e a Defesa Civil vão auxiliar a Samarco na distribuição de água para a população de Colatina. A ação conjunta ocorrerá após uma confusão marcar o primeiro dia de entrega do recurso para os moradores do município no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (19), a pedido da própria mineradora e do Ministério Público Estadual.

A informação é do Oficial de Comunicação do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, capitão Tiago de Britto de Albuquerque. Nesta quinta, em cumprimento de uma determinação do Ministério Público, a empresa começou a distribuição de água potável para moradores de 18 bairros da cidade.

Colatina interrompeu o abastecimento da população desde a chegada da lama de rejeitos de minérios na porção do Rio Doce que corta a cidade, oriunda do rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, Mariana, em Minas Gerais. O município faz todo a captação da água no rio.

Dois litros por pessoa

A orientação era de que cada pessoa deveria levar para casa dois litros de água potável. Mas, a situação fugiu do controle e em boa parte dos bairros contemplados houve invasão dos caminhões de distribuição e saque das garrafas de água. Com isso, muitos moradores ficaram sem nada, enquanto outros saíram com carros lotados.

O Exército está na cidade desde o último domingo, para atuar na distribuição de água para a população. Mas, o capitão de Albuquerque explicou porque não houve controle dos militares na distribuição da empresa.

"Nossa missão é distribuição dos reservatórios, nos quais estão funcionando bem. É claro que dentro das limitações. A situação de ontem foi um acordo entre a empresa Samarco e o Ministério Público, no qual não participamos. Tendo em vista os problemas de ontem, hoje haverá uma ajuda conjunta tendo em vista a manutenção da ordem e do respeito mútuo", explicou.

Confusão

Em entrevista à Rádio CBN, o governador Paulo Hartung explicou que a confusão se deu, pois a empresa não repassou as garrafas para a Defesa Civil, responsável por distribuir a água na cidade. "A Samarco, para atender uma decisão do MP, foi distribuir direto o recurso e não passou pela Defesa Civil, que conta com 150 homens do Exército treinados para trabalhar com isso. O erro foi passar direto", disse.