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LAMA NO RIO DOCE

Exército e polícia vão organizar distribuição de água após confusão em Colatina

Defesa Civil também vai ajudar neste trabalho. Orientação era de que cada pessoa deveria levar para casa dois litros de água. Mas, a situação fugiu do controle e houve invasão dos caminhões de distribuição e saque das garrafas de água

Publicado em 20 de Novembro de 2015 às 16:14

Publicado em 

20 nov 2015 às 16:14
O Exército, a Polícia Militar e a Defesa Civil vão auxiliar a Samarco na distribuição de água para a população de Colatina. A ação conjunta ocorrerá após uma confusão marcar o primeiro dia de entrega do recurso para os moradores do município no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (19), a pedido da própria mineradora e do Ministério Público Estadual.
A informação é do Oficial de Comunicação do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, capitão Tiago de Britto de Albuquerque. Nesta quinta, em cumprimento de uma determinação do Ministério Público, a empresa começou a distribuição de água potável para moradores de 18 bairros da cidade.
Colatina interrompeu o abastecimento da população desde a chegada da lama de rejeitos de minérios na porção do Rio Doce que corta a cidade, oriunda do rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, Mariana, em Minas Gerais. O município faz todo a captação da água no rio.
Dois litros por pessoa
A orientação era de que cada pessoa deveria levar para casa dois litros de água potável. Mas, a situação fugiu do controle e em boa parte dos bairros contemplados houve invasão dos caminhões de distribuição e saque das garrafas de água. Com isso, muitos moradores ficaram sem nada, enquanto outros saíram com carros lotados.
O Exército está na cidade desde o último domingo, para atuar na distribuição de água para a população. Mas, o capitão de Albuquerque explicou porque não houve controle dos militares na distribuição da empresa.
"Nossa missão é distribuição dos reservatórios, nos quais estão funcionando bem. É claro que dentro das limitações. A situação de ontem foi um acordo entre a empresa Samarco e o Ministério Público, no qual não participamos. Tendo em vista os problemas de ontem, hoje haverá uma ajuda conjunta tendo em vista a manutenção da ordem e do respeito mútuo", explicou.
Confusão
Em entrevista à Rádio CBN, o governador Paulo Hartung explicou que a confusão se deu, pois a empresa não repassou as garrafas para a Defesa Civil, responsável por distribuir a água na cidade. "A Samarco, para atender uma decisão do MP, foi distribuir direto o recurso e não passou pela Defesa Civil, que conta com 150 homens do Exército treinados para trabalhar com isso. O erro foi passar direto", disse.
O 38º Batalhão de Infantaria do Exército informou ainda que não há registro de confusão envolvendo os 52 reservatórios espalhados pelos bairros de Colatina. Até o dia 18, foram distribuídos 6 milhões de metros cúbicos de água para a população, o que corresponde 25% do consumo diário. A expectativa é que o abastecimento chegue a 35%, com a perfuração de seis poços de coleta de água subterrânea próximo ao Rio Doce, que está a cargo da Samarco. A estimativa é que eles comecem a funcionar neste fim de semana.

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