Exames indicam minério na Ilha do Boi e na Curva da Jurema

Após uma pequena praia localizada na Ilha do Boi, uma das áreas nobres de Vitória, aparecer com a areia completamente preta, veio a constatação: poluição por minério. E não é só lá. Exames divulgados nesta quarta-feira (24) pela Prefeitura da Capital indicam que o problema se repete na Curva da Jurema.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente da cidade, Luiz Emanuel Zouain, a areia das duas praias foi coletada e examinada pelo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Caracterização de Óleos Pesados (LabPetro) da Ufes. E o resultado, diz, não deixa dúvida: “A contaminação é por minério”.

Zouain explica que foram realizados dois tipos de exame e que ambos constataram a poluição. E ele vai ainda mais longe: “Não há nenhuma hipótese desta contaminação por minério ser areia monazítica”.

E a origem desta poluição, afirma, vem das indústrias localizadas na Ponta de Tubarão – Vale e ArcelorMittal. “A praia da Ilha do Boi, por estar de frente para o Complexo Industrial, recebe um impacto maior. Já na Curva da Jurema, o impacto é menor”, disse.

Uma prova da contribuição industrial foi o fato de ter sido encontrada na areia a magnetita que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), é utilizada no processo de produção da ArcelorMittal, sendo liberada na natureza por suas chaminés.

E mais, foi identificada no local a existência de manganês. “Há informações no site da Vale de que em todas as jazidas utilizadas pela mineradora há a presença de pelo menos 1% de manganês, material semelhante ao encontrado nas duas praias”, relatou o secretário.

Os exames mostraram ainda que na superfície da areia da Ilha do Boi há dez vezes mais manganês e 30% a mais de minério do que o encontrado na areia da Curva da Jurema.

O exame de espectometria revelou ainda que a presença de ferro na Ilha do Boi, na superfície da areia, é cinco vezes maior do que a encontrada na Curva da Jurema, nas mesmas condições.

Pó preto

Outro resultado divulgado nesta quarta-feira foi o referente à coleta de pó preto, realizada na casa do promotor Leonardo da Costa Barreto, em 19 do mês passado. O exame identificou a presença de minério no material: 31,5% de Hematita. “O resultado é contundente. Lá 61,% era areia, 6,9% pó de concha e o resto minério”, assinala Zouain.

Este último resultado reforça, segundo ele, os fundamento que levaram a uma multa de R$ 34 milhões, já aplicada a cada uma das empresas.

As duas empresas vão ser notificadas. Os resultados também vão ser encaminhados para a Polícia Federal, Iema, Ibama, Justiça Estadual e Ministério Público Estadual. Procurado pela reportagem, o Iema, responsável pelo licenciamento das empresas, não se manifestou sobre o assunto.

O que foi encontrado nas praias

Exames

Laboratório

Foram feitos dois tipos de avaliação pelo laboratório de química da Ufes (LabPetro), a pedido da prefeitura: difração por raio X e espectometria de absorção atômica.

Coletas

A coleta da areia das praias da Ilha do Boi e Curva da Jurema, ambas em Vitória, foi realizada no dia 12 de fevereiro, após a primeira praia citada aparecer preta, durante o carnaval.

Resultados

Ilha do Boi

Exame 1:

82,5% de silicato de zircônio;

4,8% de óxido de alumínio;

4,6% de magnetita;

2,6% de hematita

5,6% de titanato de ferro.

Exame 2:

11% de ferro (m/m);

0,4% de manganês.

Curva da Jurema

Exame 1:

59,3% de quartzo;

4,1% de óxido de ferro;

1,5% de hematita;

6,3% de silicato de zircônio;

4% de titanato de ferro;

6,3% de feldspato.

Exame 2:

2% de ferro;

0,04% de manganês.

Comparações

Ferro

De acordo com a Semmam, o exame revelou que na prainha da Ilha do Boi há 30% a mais de ferro do que o encontrado na Curva da Jurema.

Total

Somada as várias contribuições, a contaminação por minério encontrada na Ilha de Boi totaliza o índice de 12%.

Chaminé

Na Ilha do Boi foi encontrada na areia da praia a magnetita que, segundo a Semmam, é utilizada no processo de produção da ArcelorMittal, sendo liberada na natureza por suas chaminés.

Outro exame

O exame de espectometria revelou que a presença de ferro na Ilha do Boi, na superfície da areia, é cinco vezes maior do que a encontrada na Curva da Jurema, nas mesmas condições.

Manganês

A situação é parecida na análise do manganês. O mesmo exame mostrou que, na superfície da areia da Ilha do Boi há dez vezes mais manganês do que o existente na Curva da Jurema, nas mesmas condições.

Presença

De acordo com a Semmam, há informações no site da Vale de que em todas as jazidas utilizadas pela Vale há a presença de pelo menos 1% de manganês, material semelhante ao encontrado nas duas praias.

Vale diz: areia das praias é monazítica

A coloração escura encontrada em alguns pontos das praias de Vitória é areia monazítica. É o que afirma a Vale, por intermédio de nota oficial.

A empresa se pauta, segundo informou, em estudos realizados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2012. Eles “apontam que a areia de coloração escura em outros pontos da Praia de Camburi é um fato recorrente e de origem natural”, diz a nota.

A mineradora acrescenta que “essa areia possui características de areia monazítica encontrada em várias praias do litoral do Estado, sendo a mais famosa a Praia da Areia Preta, em Guarapari”, diz a nota.

Outra informação é a de que as praias da Capital vêm sendo monitoradas pela empresa ao longo dos últimos anos. Segundo a Vale, estudos confirmaram diferenças entre os minerais encontrados nas praias e o minério de ferro utilizado nas operações do Complexo de Tubarão.

As amostras mais recentes, relata a mineradora por nota, coletadas na Praia de Camburi, na Curva da Jurema e na Ilha do Boi, em novembro e dezembro de 2015 e em janeiro deste ano, foram analisadas em seu Centro de Tecnologia de Ferrosos, em Minas Gerais. E os resultados “continuam a indicar que o material presente na areia das praias é de origem natural, comumente encontrado em areias monazíticas”. Apesar da afirmação sobre as três praias, a empresa não enviou os dados que seriam da Ilha do Boi.

Afirma ainda que os resultados foram encaminhados ao Iema e à Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. E mais, que a empresa “investe em alta tecnologia e gestão de seus controles ambientais para evitar ocorrências e garantir a eficiência de suas operações”.

Quanto ao exame do pó preto, coletado na casa de um promotor, a Vale informa que “vai aguardar receber o relatório para analisá-lo”.

Exames realizados pela mineradora

Monitoramento

Praias de Vitória

A Vale afirma que vem monitorando, de forma espontânea, a areia das praias de Vitória ao longo dos últimos anos. E afirma que há diferenças entre os minerais encontrados nas praias e o minério de ferro utilizado nas operações do Complexo de Tubarão.

Amostras

Recentes

Coletadas na Praia de Camburi, na Curva da Jurema e na Ilha do Boi em novembro e dezembro de 2015 e em janeiro deste ano e analisadas pelo Centro de Tecnologia de Ferrosos, em Minas Gerais.

Resultados

Mais recentes

Indicam a presença de minerais comumente presentes em areias monazíticas, que foram: quartzo, monazita e zirconita, além da ilmenita. O principal mineral que contribui para a coloração escura da amostra é a ilmenita.

Praia de Camburi

Na coleta de 25 do mês passado foi encontrado: 2,8% de hematita, 1,1% de magnetita e 15,8% de ilmenita.

Curva da Jurema

Também foi feita a coleta no 25 do mês passado e o resultado apontou: 2,8% de gematita, 1,4% de nagnetita e 10,1% de ilmenita.

Ilha do Boi

Não há informações sobre coletas realizadas na Praia da Ilha do Boi, onde a Secretaria de Meio Ambiente de vitória aponta que há maior contaminação por minério, presente também na Curva da Jurema.

Coletas anteriores

Praia de Camburi

Em 17 de novembro de 2015 apresentava: 2% de hematita, 0% de magnetita e 7,4% de ilmenita.

Curva da Jurema

Em 22 de novembro de 2015 apresentava: 5,3% de hematita, 2,5% de magnetita e 17,2% de Ilmenita.

Resultado não surpreende ambientalistas

Para ambientalistas, a existência de minério de ferro nas areias se estende por várias outras praias da Grande Vitória. A profundidade do material é grande e, em alguns casos, aparentemente invisível.

O resultado da análise divulgada não surpreendeu o presidente da ONG Juntos SOS Ambiental, Sérgio Moreschi. “Eu tinha 99,9% de certeza que havia pó preto ali. Nas outras praias também há, em menor proporção, talvez. Mas se formos cavar as areias, vamos ficar assustados com a profundidade que o minério alcança. O mais triste é a omissão e o desrespeito dos órgãos públicos para com o cidadão”, disse.

Para ele, a análise aponta a necessidade de frear o lançamento de minério de ferro. “É preciso interditar o píer novamente e só liberar quando houver a garantia de uma operação de poluição zero”, disse.

A areia preta na praia da Ilha do Boi também já havia despertado a desconfiança do representante da Associação de Amigos da Praia de Camburi, Paulo Pedrosa. “Era visível a contaminação. Certamente todas as outras praias estão contaminadas, cheias de metal, porque é a mesma composição química. Enquanto a sociedade não sair da zona de conforto, não vai mudar”, destacou.