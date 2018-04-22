Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

Os corpos dos irmãos Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos, mortos carbonizados neste sábado (21) enquanto dormiam na residência deles, em Linhares, no Norte do Estado, vão passar por exame de DNA nesta segunda-feira (23), no Departamento Médico Legal de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Exame de DNA irá identificar irmãos mortos em incêndio

O exame será necessário para a identificação das crianças. Somente após identificados é que serão liberados para a família realizar o enterro. A expectativa é de que o resultado seja divulgado em até 15 dias, segundo informações da polícia.

INCÊNDIO

O incêndio aconteceu na madrugada deste sábado (21). De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.

Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava com a porta encostada por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu movimentar a maçaneta, por conta da temperatura. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente. Os corpos foram inicialmente levados para o Serviço Médico Legal de Linhares e depois transferidos para o Serviço Médico Legal de Colatina, devido a ausência de médico legista durante os finais de semana.

O sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Ele relata, em entrevista à CBN Vitória, que ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças identificou que elas já estavam mortas.

A perícia no local foi realizada na manhã deste sábado (21) e o laudo deve ser divulgado com as causas do incêndio num período de até 15 dias. O sargento chama a atenção para casos recorrentes de incêndios em residências na cidade e alerta para o uso adequado de equipamentos eletrônicos.