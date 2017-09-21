Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Caso Milena Gottardi

Ex-sogro de médica assassinada nega qualquer envolvimento no crime

Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira

Publicado em 21 de Setembro de 2017 às 10:12

Publicado em 

21 set 2017 às 10:12
O ex-sogro da médica Milena Gottardi, Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, nega qualquer envolvimento no assassinato da médica. A informação é do advogado Hiran Luis da Silva, contratado para representar Esperidião. A negativa foi em depoimento prestado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Esperidião foi preso, na manhã desta quinta-feira (21), em operação do inquérito que investiga a morte de Milena Gottardi. Segundo o advogado, a prisão é temporária e válida por 30 dias. Após passar por exames de corpo de delito, Esperidião será encaminhado para um presídio.
FLASH - KAIQUE DIAS - 21-09-17
Ainda não há informações quanto à motivação do homicídio. Milena Gottardi foi baleada na saída do trabalho, no pátio de estacionamento do Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória. O crime ocorreu na última quinta-feira (14). Internada em um hospital particular, Milena morreu um dia depois. Tanto a Polícia Civil quanto a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) não confirmam as informações. O inquérito do assassinato tramita sob segredo de Justiça. Esperidião Carlos Frasson é pai do policial civil Hilário Frasson, ex-marido de Milena Gottardi.
Antes do inquérito tramitar em segredo de Justiça, o próprio secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, havia informado que o crime tinha fortes indícios de feminicídio. No início da investigação, o policial Hilário teve o celular e arma funcional apreendidos, de acordo com o advogado Homero Mafra que o representou até esta quinta-feira. Mafra é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES).
Homero Mafra, assim como Hiran Luis da Silva, compareceu na DHPM na manhã desta quinta, em Vitória, após a prisão de Esperidião Carlos Frasson, ocorrida em Fundão. Os advogados confirmaram a prisão do pai do policial civil.
Com informações de Kaique Dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados