Ex-sogro de médica assassinada nega qualquer envolvimento no crime

O ex-sogro da médica Milena Gottardi, Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, nega qualquer envolvimento no assassinato da médica. A informação é do advogado Hiran Luis da Silva, contratado para representar Esperidião. A negativa foi em depoimento prestado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Esperidião foi preso, na manhã desta quinta-feira (21), em operação do inquérito que investiga a morte de Milena Gottardi. Segundo o advogado, a prisão é temporária e válida por 30 dias. Após passar por exames de corpo de delito, Esperidião será encaminhado para um presídio.

Your browser does not support the audio element. FLASH - KAIQUE DIAS - 21-09-17

Ainda não há informações quanto à motivação do homicídio. Milena Gottardi foi baleada na saída do trabalho, no pátio de estacionamento do Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória. O crime ocorreu na última quinta-feira (14). Internada em um hospital particular, Milena morreu um dia depois. Tanto a Polícia Civil quanto a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) não confirmam as informações. O inquérito do assassinato tramita sob segredo de Justiça. Esperidião Carlos Frasson é pai do policial civil Hilário Frasson, ex-marido de Milena Gottardi.

Antes do inquérito tramitar em segredo de Justiça, o próprio secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, havia informado que o crime tinha fortes indícios de feminicídio. No início da investigação, o policial Hilário teve o celular e arma funcional apreendidos, de acordo com o advogado Homero Mafra que o representou até esta quinta-feira. Mafra é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES).

Homero Mafra, assim como Hiran Luis da Silva, compareceu na DHPM na manhã desta quinta, em Vitória, após a prisão de Esperidião Carlos Frasson, ocorrida em Fundão. Os advogados confirmaram a prisão do pai do policial civil.