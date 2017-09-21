Ex-sogro de médica assassinada é detido por suspeita de mando

O ex-sogro de Milena Gottardi Tonini Frasson, assassinada no último dia 14, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória, foi preso na manhã desta quinta-feira (21). Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, foi detido no início da manhã na propriedade em que reside, em Fundão.

A polícia não passou informações sobre a prisão, mas o advogado dele disse que o nome do Esperidião foi citado em depoimentos.

Esperidião é ex-sogro de Milena, pai do policial civil Hilário Frasson, que não é descartado pelas investigações, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). Segundo o advogado de Esperidião, Hiran Luís da Silva, apesar de ter o nome mencionado, o cliente dele nega envolvimento no crime. Ele prestou depoimento por duas horas. “O assassino disse que há um intermediário e que era a mando dele (Esperidião). Ele nem conhece as pessoas envolvidas e está tranquilo. Ele vai para o presídio e ficará à disposição da Justiça. Vamos estudar os elementos e ver quais os próximos passos”, acrescentou.

O mandado de prisão contra Esperidião é temporário. A previsão é de que ele fique preso 30 dias, segundo o advogado. A movimentação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi grande durante toda a manhã e o início da tarde desta quinta-feira (21). Também cedo, por volta de 7 horas, o advogado de Hilário Frasson e atual presidente da seccional da OAB no Estado, Homero Mafra, foi ao local e justificou a presença dizendo que queria saber se havia algum pedido de prisão contra Hilário. “Hilário está tranquilo em relação aos fatos, apreensivo por causa da exposição do nome e triste com a morte de Milena. Ainda que haja uma injustiça brutal, ele se apresentará. Mas não há nenhuma razão que recai sobre ele qualquer mandado de prisão”, disse.