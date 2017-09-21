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Médica assassinada

Ex-sogro de médica assassinada é detido por suspeita de mando

Esperidião é ex-sogro de Milena, pai do policial civil Hilário Frasson

Publicado em 21 de Setembro de 2017 às 14:38

Publicado em 

21 set 2017 às 14:38
O ex-sogro de Milena Gottardi Tonini Frasson, assassinada no último dia 14, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória, foi preso na manhã desta quinta-feira (21). Esperidião Carlos Frasson, de 71 anos, foi detido no início da manhã na propriedade em que reside, em Fundão.
A polícia não passou informações sobre a prisão, mas o advogado dele disse que o nome do Esperidião foi citado em depoimentos. 
Esperidião é ex-sogro de Milena, pai do policial civil Hilário Frasson, que não é descartado pelas investigações, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). Segundo o advogado de Esperidião, Hiran Luís da Silva, apesar de ter o nome mencionado, o cliente dele nega envolvimento no crime. Ele prestou depoimento por duas horas. “O assassino disse que há um intermediário e que era a mando dele (Esperidião). Ele nem conhece as pessoas envolvidas e está tranquilo. Ele vai para o presídio e ficará à disposição da Justiça. Vamos estudar os elementos e ver quais os próximos passos”, acrescentou.
O mandado de prisão contra Esperidião é temporário. A previsão é de que ele fique preso 30 dias, segundo o advogado. A movimentação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi grande durante toda a manhã e o início da tarde desta quinta-feira (21). Também cedo, por volta de 7 horas, o advogado de Hilário Frasson e atual presidente da seccional da OAB no Estado, Homero Mafra, foi ao local e justificou a presença dizendo que queria saber se havia algum pedido de prisão contra Hilário. “Hilário está tranquilo em relação aos fatos, apreensivo por causa da exposição do nome e triste com a morte de Milena. Ainda que haja uma injustiça brutal, ele se apresentará. Mas não há nenhuma razão que recai sobre ele qualquer mandado de prisão”, disse.
Homero disse também que o ex-marido não tem qualquer envolvimento com a morte da médica. Disse ainda que se o pai tiver participação no crime, Hilário não tem conhecimento da situação. “Se houve alguma ação por parte do pai, foi autônoma e desconhecida do Hilário e feita a revelia dele”, acrescentou. Homero Mafra também justificou a contratação dele como advogado de defesa. Ele explicou que Hilário teve o celular e a arma apreendidos e por isso precisa acompanhar as investigações do assassinato de Milena.

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