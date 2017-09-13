O secretário de Gerência Geral de Itapemirim, José Mauro Sales, foi assassinado pela ex-diretora da Defesa Civil de Itapemirim, Carla Rogério Ribeiro Lima, de 46 anos, exonerada a pedido da vítima em agosto deste ano. A afirmação é do marido dela, Ivan Ferreira de Oliveira, de 84 anos, que prestou depoimento à Polícia Civil. Carla é considerada foragida desde esta terça-feira (12). Há um mandado de prisão preventiva contra ela.

Your browser does not support the audio element. Ex-servidora de Itapemirim é acusada de matar secretário municipal

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria a própria exoneração dela do cargo, segundo depoimento do marido. Outra motivação investigada é relacionada a uma licitação feita pela prefeitura para a aquisição de fogos de artifício. O marido é dono de uma empresa de pirotecnia na cidade e tinha contrato com a prefeitura, que teria sido rompido pela nova administração da cidade, por sugestão do então secretário José Mauro.

A prefeitura não informou o motivo para o rompimento do contrato. A administração municipal gastou R$ 1,5 milhão com fogos de artifício entre 2014 e 2015 em 17 eventos.

A arma do crime era do próprio marido, que não tinha porte de armas. No dia do crime, Carla disse em casa que estava indo visitar uma amiga. Ela pegou um táxi e foi direto à residência de José Sales, em Itaoca, distrito de Itapemirim. Ele tinha acabado de chegar e a porta da casa ainda estava aberta. Carla teria entrado e efetuado seis disparos contra ele. O último, quando a vítima já estava caída.

O taxista que levou a servidora até a casa do secretário já foi ouvido pela polícia, segundo o delegado de Itapemirim, Djama Pereira Lemos.

“O taxista confirmou que levou ela até o local do crime e a reconduziu à residência dela. Ele disse que ouviu ela comentar que mataria alguém". O delegado disse que o taxista poderá ser responsabilizado por favorecimento, já que sabia do crime e não comunicou a polícia.

José Mauro Sales foi executado dentro de casa Crédito: Reprodução/Facebook

O taxista disse que ouviu os disparos, mas ainda assim levou Carla em casa, próximo ao centro de Itapemirim. Segundo a polícia, a mulher teria levado o celular operacional de José Sales, que foi arremessado pela ponte de Pontal da Barra, em Marataízes, por onde ela passou. Os Bombeiros ainda fazem busca pelo aparelho.

Quando chegou em casa, Carla confessou o crime ao marido, que também é investigado por participação e fugiu logo depois do assassinato.