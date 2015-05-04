Ex-secretárias defendem papel do governo estadual na emissão do pó preto

Em dezembro de 2013, o ex-governador Renato Casagrande assinou um decreto que estipula em 14g/m² ao mês o índice de poeira sedimentada no ar. O número é considerado elevado se comparado com outros estados e países e, segundo os parlamentares, estudos mostram que o número deveria ser de 7 gramas por metro quadrado. A ex-secretária de Meio Ambiente do governo Casagrande, Diane Mara Rangel disse que o índice não é o ideal, mas que o decreto assinado em 2013 avançou em outros pontos. “Esse número a gente estabeleceu considerando todos os monitoramentos realizados. Não é um número baixo, mas também não pode ser considerado alto, porque estávamos trabalhando pela redução gradativa, com estudos contratados para indicar novos parâmetros”, explicou.Já Maria da Glória Abaurre, secretária de Meio Ambiente de 2004 a 2010, durante dois mandatos de Hartung, disse que o Estado não foi ineficaz na fiscalização e emitiu todas as licenças e determinou padrões adequados. “Pelo contrário, nosso trabalho foi de melhoria contínua. Não tinha no Brasil e no Espírito Santo padrão para poeira sedimentada. Nós começamos a fazer isso. Não fizemos tudo, mas se a gente não tivesse agido daquela maneira, as coisas não tinham melhorado na questão do controle”, disse.Apesar da briga pós-eleição entre Casagrande e Hartung, as ex-secretárias elogiaram as políticas adotadas por cada uma das gestões e acreditam que, nos próximos anos, o resultado será percebido.Para o presidente da CPI, o deputado Rafael Favatto (PEN), a reunião serviu para amadurecer a ideia de criar uma lei para tratar das emissões, em vez do decreto vigente. "O decreto legislativo tem um papel importante, mas é menos que uma lei. Um dos nossos afazeres na CPI vai ser também criar essa legislação”, contou. Durante a semana, a CPI fará visitas às empresas investigadas. A Arcelor Mittal recebe visita da comissão na manhã desta terça-feira (5) e à Vale na próxima sexta-feira (8).