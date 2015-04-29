Duas ex-secretárias de Meio Ambiente, Maria da Glória Abaurre e Diane Rangel, que trabalharam, respectivamente, nos governos de Paulo Hartung (PMDB) e Renato Casagrande (PSB) foram convocadas para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto, na Assembleia Legislativa. A comissão busca informações referentes às licenças de implantação da 8º usina da Vale e a 4ª usina da Samarco. Na tarde desta quarta-feira (29), a CPI ouviu o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon). O presidente do Sinduscon, Aristóteles Passos Costa Neto, afirmou que a construção civil emite particulados no ar da Grande Vitória, entretanto, ele destacou que a parcela de responsabilidade do setor é muito pequena.

Your browser does not support the audio element. Ex-secretárias de Meio Ambiente de Hartung e Casagrande serão ouvidas em CPI

“A poeira emitida pela construção civil é em função das suas obras e nossos canteiros são itinerantes. Temos canteiro na Serra, Cariacica e Vila Velha e, onde há uma obra, existe a produção de poluente, mas não é concentrado e na nossa visão não é tão preocupante e impactante”, contou.

De acordo com Aristóteles, não cabe ao sindicato fazer fiscalizações para saber se as empresas tomam precauções para evitar a emissão de poeira nas obras. Entretanto, o sindicato orienta que as empresas façam, por exemplo, a umectação do material utilizado, empacote os resíduos e use telas de proteção para controle de particulados.

Pedido de prorrogação

O presidente do Sinduscon afirmou que não sabe qual a contribuição da construção civil na emissão do pó preto. O presidente da CPI, deputado Rafael Favatto (PEN), afirmou que a construção civil contribui com 4% da poluição atmosférica. Favatto pediu prorrogação de 90 dias para concluir os trabalhos na CPI. Com isso, os deputados têm até o dia 23 de agosto para terminar a investigação.