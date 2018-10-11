Edney Costa Crédito: Eduardo Dias

O ex-presidente da Desportiva Ferroviária, Edney José da Costa, preso no dia 6 de dezembro do ano passado suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas, foi condenado a nove anos de prisão pelo crime. Outras seis pessoas também sofreram a condenação. O grupo foi preso após a Polícia Federal apreender um contêiner com 253 quilos de cocaína, avaliados em 17 milhões de dólares, que tinham como destino a Espanha.

Your browser does not support the audio element. Ex-presidente da Desportiva é condenado por tráfico internacional

Edney José da Costa é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como responsável pela logística portuária para o tráfico internacional de drogas, ao lado de Jincley Caetano e de Elio Rodrigues. O ex-presidente da Desportiva era portuário e teria atuação junto a funcionários do Porto de Vila Velha para praticar o crime.

Jincley Caetano e Elio Rodrigues também foram condenados a nove anos e cinco meses de prisão, assim com Edney. Além deles, também foram condenados Elias Diniz de Sant Anna da Silva e Wagner da Silva Fernandes a oito anos e dez meses de prisão; Aniederson Alexandrino a oito anos e seis meses; e Bruno Colombo a 7 anos e nove meses. Já João Manoel Bino foi absolvido da acusação de ter concorrido para a prática do crime.

As prisões preventivas de Edney, Jincley, Élio, Wagner e Elias foram mantidas pelo juiz federal Vitor Berger Coelho. Já Aniederson e Bruno estão proibidos de exercer qualquer atividade profissional na área portuária ou relacionada ao ramo portuário.

Apesar da condenação por tráfico internacional de drogas, Edney José da Costa e os demais réus foram absolvidos pelo crime de associação para o tráfico. O Ministério Público Federal informou que ainda não foi notificado da decisão e que, somente após tomar conhecimento do teor da sentença, decidirá se vai recorrer a respeito dessa absolvição.

Sobre a condenação por tráfico internacional de drogas, o advogado de Edney José da Costa, Raphael Soeiro, disse que a defesa já apresentou recurso à Justiça Federal.

O CASO

O ex-presidente da Desportiva Ferroviária, Edney Costa, era uma das peças centrais de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O grupo de sete pessoas foi preso em Vila Velha, em dezembro do ano passado, com 253 quilos de cocaína.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, Edney atuava como intermediário entre os donos da droga e funcionários do Porto de Vila Velha, organizando a logística do grupo.

O contêiner adulterado pela quadrilha saiu do Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, em direção ao Porto do mesmo município. Foi no meio desse trajeto que o grupo aproveitou para esconder a droga dentro de um contêiner.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo rompeu o lacre original do contêiner - colocado pela Receita Federal -, camuflou a droga junto com uma carga de milho e fechou novamente o contêiner com um lacre clonado. O grupo foi preso pela Polícia Federal assim que saiu do galpão.

Como a carga de milho tem um grande volume, a droga era misturada dentro dos sacos onde a carga era levada e, por isso, ficava imperceptível para o scanner.