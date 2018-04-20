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Após ser preso

Ex-PM do Rio que protegia o traficante Nem é liberado pela polícia

O mandado de prisão de Carlos Henrique Pereira Januária por associação para tráfico, que estaria em aberto desde 2013, foi revogado pela Justiça no mesmo ano

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:00

Publicado em 

20 abr 2018 às 17:00
Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem Crédito: Divulgação/PRF
O ex-PM Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi liberado pela polícia na tarde desta sexta-feira (20), após ter sido constatado que o mandado de prisão por associação para tráfico, que estaria em aberto desde 2013, foi revogado pela Justiça no mesmo ano.
De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Willis Lyra, a instituição utiliza a base de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para realizar consultas. Porém, nesse sistema, o mandado de prisão de Carlos Henrique ainda aguarda cumprimento.
O ex-PM foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (20). De acordo com a PRF, o ex-policial foi preso às 10h quando seguia do Rio para o Espírito Santo onde alega que participaria de um encontro familiar e de uma festa de aniversário.
Segundo Willis Lyra, Carlos Henrique Pereira Januária, também conhecido como Kaíque, alegou que iria para a cidade de Serra, na Grande Vitória, onde a família da esposa dele reside, para participar de um encontro de família e de um aniversário.
O ex-PM foi abordado na BR 101, em uma operação de rotina, no posto da Polícia Rodoviária no município de Mimoso do Sul, e disse desconhecer a existência do mandado de prisão que motivou a prisão dele. O superintendente explicou que é comum que a PRF do Espírito Santo pare carros com placas do Rio de Janeiro, como é o caso de Carlos Henrique, na divisa entre os dois Estados.
Lyra disse ainda que o homem apontado como segurança de Nem da Rocinha seguia no carro com uma mulher, que seria a esposa dele, e uma criança, que seria filha. O veículo, um Chevrolet Cruze, estava totalmente legalizado e registrado no nome da mulher.
Carlos Henrique foi detido, sem ser algemado, e não ofereceu resistência. Depois disso, foi levado para a delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, de onde foi liberado após o delegado constatar, com 36ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, que o mandado de prisão do ex-PM foi revogado ainda em 2013.
Carlos Henrique Pereira Januária faria a segurança pessoal de Nem da Rocinha e era suspeito de passar informações para o traficante sobre operações policiais. Nem está preso no presídio federal de Porto Velho em Rondônia (RO), onde cumpre penas que somam mais de 96 anos por tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

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