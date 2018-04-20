Ex-PM do Rio que protegia o traficante Nem é liberado pela polícia

Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança e de alertar o traficante de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem Crédito: Divulgação/PRF

O ex-PM Carlos Henrique Pereira Januária, de 29 anos, acusado de fazer a segurança do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi liberado pela polícia na tarde desta sexta-feira (20), após ter sido constatado que o mandado de prisão por associação para tráfico, que estaria em aberto desde 2013, foi revogado pela Justiça no mesmo ano.

De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Willis Lyra, a instituição utiliza a base de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para realizar consultas. Porém, nesse sistema, o mandado de prisão de Carlos Henrique ainda aguarda cumprimento.

Segundo Willis Lyra, Carlos Henrique Pereira Januária, também conhecido como Kaíque, alegou que iria para a cidade de Serra, na Grande Vitória, onde a família da esposa dele reside, para participar de um encontro de família e de um aniversário.

O ex-PM foi abordado na BR 101, em uma operação de rotina, no posto da Polícia Rodoviária no município de Mimoso do Sul, e disse desconhecer a existência do mandado de prisão que motivou a prisão dele. O superintendente explicou que é comum que a PRF do Espírito Santo pare carros com placas do Rio de Janeiro, como é o caso de Carlos Henrique, na divisa entre os dois Estados.

Lyra disse ainda que o homem apontado como segurança de Nem da Rocinha seguia no carro com uma mulher, que seria a esposa dele, e uma criança, que seria filha. O veículo, um Chevrolet Cruze, estava totalmente legalizado e registrado no nome da mulher.

Carlos Henrique foi detido, sem ser algemado, e não ofereceu resistência. Depois disso, foi levado para a delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, de onde foi liberado após o delegado constatar, com 36ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, que o mandado de prisão do ex-PM foi revogado ainda em 2013.