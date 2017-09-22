A defesa do policial civil Hilário Frasson, preso nesta quinta-feira (21) suspeito de envolvimento na morte da ex-mulher dele, a médica Milena Gottardi, conseguiu nesta sexta a cópia do inquérito policial. No momento da prisão, Hilário não prestou depoimento por orientação do advogado dele, Homero Mafra. A defesa alegou que não tinha tido acesso ao inquérito policial. De mãos do documento, Mafra acredita que Hilário deve ser interrogado pela delegado no início da próxima semana.

Your browser does not support the audio element. Ex-marido de médica assassinada deve prestar depoimento na segunda

“Acho que a partir de segunda-feira (25), recebendo as cópias, como recebemos hoje, segunda-feira é perfeitamente possível. Agora, cabe ao delegado querer ouví-lo ou não”, contou.

Segundo a polícia, seis pessoas estão envolvidas no assassinato de Milena. Hilário e o pai dele, Esperidião Carlos Frasson, 71 anos, seriam os mandantes. Valcir da Silva e Hermenegildo Palauro Filho foram os intermediários; Dionathas Alves Vieira efetuou os disparos e, Bruno, primo de Dionathas, forneceu a moto utilizada para cometer o crime. Desses, cinco estão presos, com exceção de Hermenegildo, que está foragido.

De acordo com Homero Mafra, a linha de defesa de Hilário será de que ele não tem participação no crime. “A linha de defesa é o que ele me disse e eu acredito nele: ele não participou desses fatos”, disse.

O ex-marido de Milena divide cela com mais três pessoas na Delegacia de Novo México, em Vila Velha, onde funciona uma espécie de presídio específico para policiais que cometem crimes.