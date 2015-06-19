O ex-juiz Frederico Luís Schaider Pimentel, um dos 26 denunciados na Operação Naufrágio, que apurou um suposto esquema de venda de sentenças em troca de vantagens pessoais no Tribunal de Justiça (TJ) conseguiu reaver a inscrição na Ordem Dos Advogados do Brasil (OAB-ES). Nos próximos dias Frederico volta a advogar. Frederico Pimentel foi demitido da magistratura após ser preso e denunciado em razão da Operação Naufrágio, deflagrada no ano de 2008. Entre os denunciados estão desembargadores, juízes, advogados, empresários, ex-servidores do TJ, um procurador de Justiça do Ministério Público (MP) e um ex-prefeito. O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Your browser does not support the audio element. Ex-Juiz denunciado na Operação Naufrágio recupera carteira de advogado na OAB-ES - CBNGAZ - 2.36s - 18-06-15.mp3

Em 2011 o ex-juiz teve o pedido para recuperar a inscrição na Ordem negado. Na época, a entidade considerou que Frederico não possuía idoneidade moral para advogar. Ao longo dos últimos anos Frederico entrou com vários pedidos reinscrição na Ordem, mas de acordo como presidente da OAB, seccional Espírito Santo, Homero Mafra, os pedidos eram "incabíveis" e, por isso, foram negados. Recentemente, Frederico entrou com um novo pedido e a OAB entendeu que não há motivo para recusa.

Segundo Mafra, um advogado excluído da Ordem pode ter a inscrição de volta se no prazo de um ano ele não cometer nenhum ato que o desabone.“A idoneidade é um dos motivos de exclusão do profissional da advocacia, mas esse advogado excluído, depois de um ano, pode voltar aos quadros da Ordem, pois não há uma sanção que seja eterna, não é uma pena perpétua”, contou à Rádio CBN Vitória.

O presidente da OAB destaca que, após o recebimento da Carteira da Ordem, Frederico estará sujeito a sanções aplicadas a todos os advogados. “Ele será advogado e está sujeito a fiscalização da Ordem. Evidentemente que, se no exercício da advocacia, praticar algum ato que seja incompatível com a dignidade da profissão, sofrerá as punições devidas”, afirmou.