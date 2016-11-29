Ex-goleiro Paulo Sérgio relembra anos de glória, ao lado do amigo Mário Sérgio, na 'Máquina Tricolor' dos anos 1970

O ex-goleiro e comentarista de esportes da CBN Vitória, Paulo Sérgio, jogou com o ex-meia e comentarista Mário Sérgio, morto na madrugada desta terça-feira (29) com a queda do avião que levava o time da Chapecoense para a Colômbia. O time disputaria a final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (30) contra o Atlético Nacional.

Paulo Sérgio diz que atuou junto ao meia no Fluminense, na década de 1970, na conhecida “Máquina Tricolor”, que venceu o campeonato carioca de 1975 e 1976 e ganhou vários outros títulos. Além disso, também esteve com o então ex-jogador na seleção master de futebol. “Uma grande figura. Aprendi muito com ele. Era um astro, um gênio e gostava muito de brincar. A imagem que eu tinha do Mário era essa”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Ex-goleiro Paulo Sérgio relembra anos de glória, ao lado do amigo Mario Sergio, na Máquina Tricolor dos anos 1970

Mário Sérgio jogou também em times como Botafogo, São Paulo e Grêmio, onde foi campeão mundial. Além dele, Paulo Sérgio também teve contato com o ex-atacante Caio Júnior, treinador da Chapecoense que estava no avião com a delegação do clube, jornalistas e convidados. O ex-goleiro lembra que jogou contra ele pelo Botafogo, quando o técnico atuava pelo Grêmio.

Paulo Sérgio também lamenta a morte de vários jornalistas, entre eles Deva Pascovichi, ex-narrador da CBN, que atuava no canal Fox Sports, Guilherme Marques, repórter da Rede Globo, e todos os outros profissionais. “Não é todo dia que acontece uma tragédia dessa, mas quando acontece algo do tipo a gente para de pensar”, lamentou.