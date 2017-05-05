A Polícia Civil prendeu 14 suspeitos de envolvimento no roubo de 150 armas na 1ª Vara Criminal da Serra, na Grande Vitória. Entre os detidos está um ex-estagiário de Direito do fórum, Pedro Henrique Barbosa Pinto, de 26 anos. Ele é apontado como o mentor intelectual e chefe da associação criminosa que executou o furto. Outros três suspeitos estão foragidos e algo em torno de 10 armas ainda precisam ser recuperadas. O crime foi no último dia 9 de abril.
Ex-estagiário planejou roubo de 150 armas em fórum
De acordo com as investigações, quatro pessoas foram responsáveis diretas pelo furto. O crime ocorreu em um domingo. Os suspeitos alugaram um cerimonial ao lado do fórum e disseram que era para um casamento. Um funcionário foi checar e desconfiou não haver movimentação no dia. Uma tenda havia sido colocada dentro do local e a justificativa era de que seria uma surpresa para a noiva. Na verdade, ela tampava um buraco feito para a entrada dos criminosos e que seria consertado depois. O caseiro chamou a polícia, que descobriu o crime.
Segundo o delegado Fabiano Rosa, as armas foram repassadas para outras pessoas. “A gente pode perceber que o Pedro Henrique, por ter todas as informações, recrutou alguns traficantes de Serra Dourada para executar o furto. Após isso, fizeram as repartições das armas”, explicou.
SUSPEITO FEZ DIREITO PARA COMETER O CRIME
Mais de R$ 7 mil em dinheiro e cerca de 10 quilos de entorpecentes foram apreendidos junto com os suspeitos. As armas seriam usadas no tráfico de drogas e vendidas. A polícia suspeita que o mentor do furto tenha começado a faculdade apenas para ser estagiário do fórum e executar o crime. Pedro Henrique estava no quarto período e já tinha passagem na polícia por crime roubo.
Ele foi reconhecido pelo dono do cerimonial e por outros criminosos. Apresentado pela polícia, ele negou as acusações e disse que tem provas. "Minha família, o pedreiro que estava mexendo na minha casa, compras, meus vizinhos, meu carro parado em frente à minha casa. Não tenho nada a ver com isso”, acrescentou.
A Justiça disse que exonerou Pedro Henrique no final do ano passado, quando descobriu que ele tinha antecedentes criminais. Três suspeitos de tirar benefício do roubo das armas estão foragidos. Os envolvidos podem pegar até 45 anos de prisão.