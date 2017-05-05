Diversas armas foram apreendidas com suspeitos de invadir Fórum na Serra Crédito: Edson Chagas A Gazeta

A Polícia Civil prendeu 14 suspeitos de envolvimento no roubo de 150 armas na 1ª Vara Criminal da Serra, na Grande Vitória. Entre os detidos está um ex-estagiário de Direito do fórum, Pedro Henrique Barbosa Pinto, de 26 anos. Ele é apontado como o mentor intelectual e chefe da associação criminosa que executou o furto. Outros três suspeitos estão foragidos e algo em torno de 10 armas ainda precisam ser recuperadas. O crime foi no último dia 9 de abril.

Your browser does not support the audio element. Ex-estagiário planejou roubo de 150 armas em fórum

De acordo com as investigações, quatro pessoas foram responsáveis diretas pelo furto. O crime ocorreu em um domingo. Os suspeitos alugaram um cerimonial ao lado do fórum e disseram que era para um casamento. Um funcionário foi checar e desconfiou não haver movimentação no dia. Uma tenda havia sido colocada dentro do local e a justificativa era de que seria uma surpresa para a noiva. Na verdade, ela tampava um buraco feito para a entrada dos criminosos e que seria consertado depois. O caseiro chamou a polícia, que descobriu o crime.

Segundo o delegado Fabiano Rosa, as armas foram repassadas para outras pessoas. “A gente pode perceber que o Pedro Henrique, por ter todas as informações, recrutou alguns traficantes de Serra Dourada para executar o furto. Após isso, fizeram as repartições das armas”, explicou.

SUSPEITO FEZ DIREITO PARA COMETER O CRIME

Mais de R$ 7 mil em dinheiro e cerca de 10 quilos de entorpecentes foram apreendidos junto com os suspeitos. As armas seriam usadas no tráfico de drogas e vendidas. A polícia suspeita que o mentor do furto tenha começado a faculdade apenas para ser estagiário do fórum e executar o crime. Pedro Henrique estava no quarto período e já tinha passagem na polícia por crime roubo.

Pedro Henrique Barbosa Pinto, de 26 anos, é apontado como o mentor intelectual e chefe da associação criminosa Crédito: Edson Chagas A Gazeta

Ele foi reconhecido pelo dono do cerimonial e por outros criminosos. Apresentado pela polícia, ele negou as acusações e disse que tem provas. "Minha família, o pedreiro que estava mexendo na minha casa, compras, meus vizinhos, meu carro parado em frente à minha casa. Não tenho nada a ver com isso”, acrescentou.