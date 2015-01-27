Evite 'armadilhas' e garanta tranquilidade na viagem de feriado do Carnaval

No caso das viagens aéreas, o passageiro deve estar atento as normas sobre imprevistos, alteração de dia ou horário da viagem, além das multas cobradas pela desistência ou remarcação de voo, isso tudo para evitar abusos.O gerente do órgão de defesa do consumidor de Vitória, Carlos Magno Pimentel Júnior, ressaltou alguns pontos importantes, como por exemplo, casos de atrasos de voo. De acordo com ele uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determina que a empresa aérea ofereça todo suporte necessário ao passageiro."No caso de atraso superior a uma hora, o consumidor terá direito a facilidade de comunicação como, por exemplo, telefone e internet. Nos atrasos superiores a duas horas, ele terá direito a alimentação. Quando o atraso for superior a quatro horas, o consumidor tem direito de ser colocado em outro voo, ser recolado em voo de outra companhia, pode optar pelo reembolso da passagem, incluindo todas as tarifas, e direito a hospedagem se necessitar", explicou à Rádio CBN Vitória.ÔnibusJá no caso de viagens de ônibus, com uma hora de atraso o consumidor já tem direito ao reembolso integral do valor da passagem. Em caso de problemas durante a viagem, como quebra de veículo, a empresa tem até três horas para oferecer meios logísticos para que o passageiro volte ao seu percurso, sob pena de ressarcimento ao consumidor. Em caso de acidente, as companhias aéreas e viações são as responsáveis diretas e deve prestar apoio ao consumidor. Outro fator importante e que costuma causar dor de cabeça no passageiro é a questão da bagagem. A dica é consultar o manual para o transporte de bagagens, disponível na página de internet de toda empresa. Segundo Carlos Magno, a empresa é responsável pela bagagem do momento em que ela é despachada até o seu recebimento pelo passageiro. Em caso de extravio de bagagem, o consumidor tem até 15 dias para formalizar uma reclamação. "A companhia tem o prazo de 30 dias para encontrar a bagagem, no caso de voos nacionais, e de 21 dias, para voos internacionais", afirmou.No caso de danos causados a bagagem, a reclamação pode ser feita em até sete dias, contatos do momento do desembarque. "A companhia área vai comunicar, fazer vistoria e reparar, ou se for irreparável, vai indenizar o valor de sua mala", acrescentou Carlos Magno. Em viagens de ônibus, a recomendação é que a reclamação seja feita imediatamente. A empresa é responsável por danos e perdas, entretanto não tem prazos estipulados para reparos ou buscas pela bagagem. Pacotes de viagens Já nos casos de pacotes de viagem fechados com agências de turismo, o Procon de Vitória alerta que, seguindo a "Lei da Teoria do Risco", a empresa é responsável por qualquer problema que aconteça durante a viagem, desde o produto oferecido não ser o mesmo que o vendido, quanto em caso de acidentes. As orientações são que, ao fechar o pacote, o consumidor pesquise a reputação da agência junto ao Procon; guarde qualquer meio de publicidade sobre o pacote que fechou, para se resguardar de situações divergentes; e também se atentar à rescisão de contrato para não ser pego de surpresa com as perdas dos valores já pagos.Caso as empresas não cumpram as determinações, o consumidor pode registrar a reclamação no Procon, que em Vitória fica na Casa do Cidadão, em Maruípe.