O recesso escolar é um dos momentos mais esperado pelas crianças, seja para viajar ou ficar em casa. Faltando pouco mais de um mês para as férias de julho, o Corpo de Bombeiros dá dicas para que os momentos de diversão não termine em acidente. Para as crianças, férias é sinônimo de brincadeira e diversão. Porém, como o período em que os pequenos passa em casa aumenta, o número de acidentes domésticos também tende a ser maior. De acordo com o aspirante Moreira, o cuidado com quem tem filho pequeno neste período deve ser redobrado. Ele salienta que coisas simples como um balde de água, tomadas e produtos de limpeza podem provocar acidentes domésticos.

Your browser does not support the audio element. Evite acidentes com os filhos durante as férias escolares e no dia a dia

A cozinha também é um local onde o risco de acidentes com crianças é grande. “Atenção especial aos objetos cortantes, as facas devem ficar longe do alcance de crianças. No fogão, os cabos das panelas devem ficar para dentro, nunca deixá-los projetados para fora dos limites”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Na praia, para evitar afogamentos, a orientação é que as crianças não entrem no mar sem a companhia de um adulto. Nas brincadeiras do dia a dia, como bicicleta, patins ou skate o aspirante Moreira destaca que o uso dos equipamentos de segurança são primordiais para evitar contusões. “É importante utilizar os equipamentos de proteção como capacete, joelheiras e cotoveleiras”, disse.

O técnico em eletrônica Breno da Rocha, pai da Giovana, 8 anos, conta que a filha adora andar de patins, porém, a brincadeira só é autorizada se ela estiver com os equipamentos de proteção. “Ela sabe andar de patins, mas mesmo assim usa todos os equipamentos de segurança como capacete, protetor para ao braço e joelho. E ela se diverte muito, aquilo ali é a praia dela”, contou.