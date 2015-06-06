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Evite acidentes com os filhos durante as férias escolares e no dia a dia

Cozinha é um local onde o risco de acidentes com crianças é grande, alerta o Corpo de Bombeiros

Publicado em 05 de Junho de 2015 às 21:23

Publicado em 

05 jun 2015 às 21:23
O recesso escolar é um dos momentos mais esperado pelas crianças, seja para viajar ou ficar em casa. Faltando pouco mais de um mês para as férias de julho, o Corpo de Bombeiros dá dicas para que os momentos de diversão não termine em acidente. Para as crianças, férias é sinônimo de brincadeira e diversão. Porém, como o período em que os pequenos passa em casa aumenta, o número de acidentes domésticos também tende a ser maior. De acordo com o aspirante Moreira, o cuidado com quem tem filho pequeno neste período deve ser redobrado. Ele salienta que coisas simples como um balde de água, tomadas e produtos de limpeza podem provocar acidentes domésticos.
Evite acidentes com os filhos durante as férias escolares e no dia a dia
A cozinha também é um local onde o risco de acidentes com crianças é grande. “Atenção especial aos objetos cortantes, as facas devem ficar longe do alcance de crianças. No fogão, os cabos das panelas devem ficar para dentro, nunca deixá-los projetados para fora dos limites”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Na praia, para evitar afogamentos, a orientação é que as crianças não entrem no mar sem a companhia de um adulto. Nas brincadeiras do dia a dia, como bicicleta, patins ou skate o aspirante Moreira destaca que o uso dos equipamentos de segurança são primordiais para evitar contusões. “É importante utilizar os equipamentos de proteção como capacete, joelheiras e cotoveleiras”, disse.
O técnico em eletrônica Breno da Rocha, pai da Giovana, 8 anos, conta que a filha adora andar de patins, porém, a brincadeira só é autorizada se ela estiver com os equipamentos de proteção. “Ela sabe andar de patins, mas mesmo assim usa todos os equipamentos de segurança como capacete, protetor para ao braço e joelho. E ela se diverte muito, aquilo ali é a praia dela”, contou.
O aspirante do Corpo de Bombeiros destacou que o mais importante neste período de férias é manter as crianças sob os cuidados de um adulto. Moreira acrescentou que as crianças são muito curiosas e, por isso, não têm noção dos perigos que as cercam.

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