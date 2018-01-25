EUA é o principal destino das exportações do Espírito Santo

Uma pesquisa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontou que os EUA foi o principal destino das exportações do Espírito Santo em 2017. O resultado vai na contramão de quase todos os outros estados brasileiros, que exportam mais para a China.

Your browser does not support the audio element. EUA é o principal destino das exportações do ES

Em 2017, as exportações cresceram 23% no Estado, um total de R$ 8 bilhões. Desse número, R$ 2,7 bilhões foram para o país norte-americano, representando mais de 30% do total, e R$ 400 milhões para a China.

Segundo o secretário de Desenvolvimento do Estado, José Eduardo Faria de Azevedo, a diferença do Espírito Santo para os outros estados se dá por conta da pauta das exportações para os EUA, que é mais ampla do que para a China.

"Exportamos 30 itens para os EUA e 20 para a China. Mas três pautas se destacam para os EUA e que não são tão relevantes para a China: Petróleo, aço e rochas ornamentais com valor agregado maior".

O Espírito Santo, porém, enxerga na China um parceiro promissor. O Estado recebeu mais de 10 missões empresariais chinesas nos últimos meses. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas-ES), Tales Machado, as relações do setor com a China tendem a crescer.

"A China tem crescido gradativamente na relação com o Brasil. nos últimos três anos os EUA vem caindo e a China vem subindo muito, embora o peso ainda seja muito maior para os EUA", analisa.