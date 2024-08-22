Estupro: ES registra mais de quatro casos contra meninas e mulheres por dia

Prestem atenção nesse dado, gente! Ao longo do último ano, o Espírito Santo registrou mais de quatro casos de estupros contra meninas e mulheres por dia. Foram 1.489 denúncias em 2023 – um crescimento de 9% em relação a 2022 (1.366), segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São 75,8 vítimas a cada grupo de 100 mil mulheres.

Os dados nacionais também são assustadores: uma pessoa é estuprada a cada 6 minutos. No período de 2021 a 2023, ou seja, nos últimos três anos, o Brasil teve 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes até 19 anos de idade. O estudo foi divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos casos acontece dentro de casa. Os suspeitos são pessoas da família ou que frequentam a residências das vítimas. Nesta reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro, conheça a história dramática de uma família capixaba, mãe e filha, vítimas da mesma violência, ambas na adolescência.