Estupro em Vila Velha: bancária confessa crime e diz que bebeu

Bancária, que estava com o adolescente dentre do carro, sendo abordada pela polícia Crédito: Reprodução/Câmeras de Videomonitoramento

Detida após ser flagrada fazendo sexo com um adolescente de 13 anos dentro de um carro no Morro do Moreno, em Vila Velha, a bancária Andrea Martinez, de 46 anos, confessou o crime à Polícia Civil, em novo depoimento dado sobre o caso. A confissão de Andrea foi confirmada pelo delegado Lorenzo Pazolini.

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De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a bancária confessou o crime e afirmou estar arrependida. Por ter cometido um crime hediondo, Andrea ainda está presa e não tem direito a pagar fiança.

“Nesse interrogatório a investigada resolveu falar porque no primeiro ela não falou. Ela narrou como tudo aconteceu, alegou que ingeriu bebida alcoólica e que realmente teve contato sexual (com o garoto), que estava arrependida de tudo aquilo. Então ela veio efetivamente a confessar”, disse o delegado.

Diante da confissão e dos elementos levantados durante a investigação, a Polícia Civil promoveu o indiciamento de Andrea Martinez e o caso foi remetido à Promotoria da Justiça Criminal de Vila Velha.

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