 debug-template
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Bancária, que estava com o adolescente dentre do carro, sendo abordada pela polícia Reprodução/Câmeras de Videomonitoramento
Confissão

Estupro em Vila Velha: bancária confessa crime e diz que bebeu

Andrea Martinez foi presa no dia 17 de fevereiro, quando foi flagrada fazendo sexo oral em um adolescente de 13 anos

Eduardo Dias

CBN Vitória (92,5 FM)

Publicado em 01 de Março de 2018 às 16:56

Publicado em

01 mar 2018 às 16:56
Bancária, que estava com o adolescente dentre do carro, sendo abordada pela polícia Crédito: Reprodução/Câmeras de Videomonitoramento
Detida após ser flagrada fazendo sexo com um adolescente de 13 anos dentro de um carro no Morro do Moreno, em Vila Velha, a bancária Andrea Martinez, de 46 anos, confessou o crime à Polícia Civil, em novo depoimento dado sobre o caso. A confissão de Andrea foi confirmada pelo delegado Lorenzo Pazolini.
7423 - Eduardo Dias - Estupro em Vila Velha - bancária confessa crime e diz que bebeu - 1.44s - 01-03-18.mp3
De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a bancária confessou o crime e afirmou estar arrependida. Por ter cometido um crime hediondo, Andrea ainda está presa e não tem direito a pagar fiança.
“Nesse interrogatório a investigada resolveu falar porque no primeiro ela não falou. Ela narrou como tudo aconteceu, alegou que ingeriu bebida alcoólica e que realmente teve contato sexual (com o garoto), que estava arrependida de tudo aquilo. Então ela veio efetivamente a confessar”, disse o delegado.
Diante da confissão e dos elementos levantados durante a investigação, a Polícia Civil promoveu o indiciamento de Andrea Martinez e o caso foi remetido à Promotoria da Justiça Criminal de Vila Velha.
VEJA VÍDEO
O CASO
De acordo com o boletim de ocorrência, um pedestre fez a denúncia de que ocupantes de um carro estariam fazendo sexo no Morro do Moreno, no dia 17 de fevereiro. O soldado que registrou a ocorrência, contou que ao abordar o veículo, na Rua Angelina Martins Leal, por volta das 17h40, flagrou a mulher fazendo sexo oral no menor dentro do veículo. A bancária saiu do veículo enrolada numa toalha do carro.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados