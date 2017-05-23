A prefeitura de Vitória enviou para a Câmara Municipal uma proposta de alteração na lei orgânica do município para permitir a integração do transporte público na região metropolitana. A intenção é unificar o sistema municipal e o Transcol na capital. Isso acabaria com as linhas dos ônibus de Vitória e somente o coletivo metropolitano passaria a circular. A expectativa da prefeitura é que a mudança na lei orgânica seja aprovada em até 30 dias.

Além disso, o governo estadual enviou à prefeitura um Termo de Cooperação para que sejam realizados estudos a fim de unificar os dois sistemas. De acordo com o secretário municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, esses estudos devem ser concluídos até o fim deste ano.

Your browser does not support the audio element. Estudos serão feitos antes de integrar ônibus da capital com Transcol

A prefeitura alega que a mudança vai melhorar a vida do cidadão que usa o transporte coletivo em Vitória. No entanto, ficam algumas questões, como o que será feito das linhas que hoje se sobrepõe em alguns bairros e também qual será a solução em relação aos locais que só são atendidos atualmente pelo sistema municipal.

O secretário Tyago Hoffmann afirmou que os estudos feitos pela prefeitura vão indicar o que deverá ser feito sobre esses casos. Mesmo assim, ele garantiu que os usuários de ônibus não vão ficar desassistidos. “O desafio é resolver alguns morros, alguns bairros onde o Transcol ainda não chega, mas a gente vai resolver e o transporte vai chegar nesses lugares”, garantiu.

Nos pontos de ônibus, uma preocupação dos passageiros é o valor da passagem. No início do ano, a tarifa em Vitória foi reajustada para ficar mais próxima da tarifa do Transcol, que hoje é de R$ 3,20. Uma das alegações na época era que a equiparação facilitaria a integração dos sistemas.

O temor de passageiros como a cozinheira Cláudia da Silva, de 55 anos, é que os preços subam. “Eu acho que é uma ótima ideia, desde que o valor da passagem não aumente porque para a gente que é assalariado, quanto mais economizar, melhor”, frisou.