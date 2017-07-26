Arte mostra como ficaria Terceira Ponte com seis faixas para veículos (Foto: ) Crédito: Divulgação/ Luiz Carlos Menezes

Um estudo elaborado pelo engenheiro civil Luiz Carlos Menezes propõe colocar mais uma faixa em cada sentido da Terceira Ponte para reduzir os congestionamentos da via que liga Vitória e Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Estudo propõe 6 faixas e pedágio só em um sentido na Terceira Ponte

Menezes, que também é empresário do ramo da construção civil e tem formação na área de transportes, também sugeriu que a cobrança do pedágio seja feita apenas no sentido Vitória.

A proposta é remover as proteções laterais de concreto da ponte, colocando uma proteção metálica, mais estreita e ocupando menos espaço. A Terceira Ponte passaria a ter duas faixas de tráfego de 2,80 m para carro e uma de 3,05 m para ônibus, com a largura maior que a mínima definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que é de 2,70 metros. A faixa de ônibus também poderia ser usada por veículos de passeio.

As sugestões foram apresentadas à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop).

A mudança na ponte, segundo o engenheiro, seria uma solução barata para os congestionamentos, com gastos basicamente em pintura e sinalização.

"Não precisa mexer no tabuleiro da ponte. Essa ponte foi planejada como uma ponte rodoviária para se desenvolver altas velocidades. Ocorre que ela é hoje uma ponte urbana, que liga as duas partes mais concentradas habitacionalmente da Grande Vitória. Essa ponte ela pode funcionar com toda segurança dentro das normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito com seis faixas", explica.

Menezes usou como referência estudos de uma empresa municipal de São Paulo que realizou mudanças no trânsito da capital paulista.

"Isso foi feito na avenida 23 de Maio, que faz a ligação entre a região Norte e Sul da cidade. Há doze anos, a Companhia de Engenharia de Tráfego, empresa vinculada à Prefeitura de São Paulo, transformou as quatro faixas em cinco. Gerou até uma polêmica na época porque era inovador, mas está funcionando muito bem", comentou.

O projeto foi elogiado por motoristas no Espírito Santo que sofrem com os congestionamentos diários. Morador de Vila Velha, o aposentado Edson Gusmão defende que as medidas, se forem implantadas, melhoraria o trânsito nas duas cidades.

"Deveria ter sido construída com acostamento, mas já que não foi essa terceira faixa seria excelente para o melhor fluxo de veículos entre Vitória e Vila Velha", comenta.

O contador aposentado Laurindo Caldana considera que a Terceira Ponte foi construída quando o fluxo de veículos era menor e, por isso, a ideia de mais faixas seria uma solução para o problema no trânsito.

"Eu achei muito bom porque o trânsito nos horários de pico é muito ruim. É horrível atravessar a ponte da forma que ela está hoje porque a ponte é apertada. Precisa de mais espaço", diz.

Para o pedágio, Menezes recomenda o trânsito livre no sentido Vitória - Vila Velha, sem a cobrança. No sentido contrário, seria cobrado uma taxa única com aumento do número de cabines de cobrança em dinheiro de cinco para nove, e acréscimo de mais de uma cabine de cobrança automática, de duas para três, diminuindo assim os congestionamentos nas horas de pico de tráfego.

A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que vai analisar o estudo que foi apresentado ao órgão, mas destacou que o contrato de concessão da Terceira Ponte continua parcialmente suspenso, o que impossibilita a realização de novos investimentos até uma decisão final do Poder Judiciário. A Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, não se pronunciou sobre o assunto.

Praça do Cauê

Além do aumento do número de faixas na Terceira Ponte e da cobrança única em um sentido da travessia, o engenheiro Luiz Carlos Menezes também entregou à Prefeitura de Vitória um projeto de construção de um elevado no meio da Praça do Cauê, em Vitória, fazendo uma interligação direta entre a Avenida Nossa Senhora da Penha e a Terceira Ponte.

"Quando o motorista entra na Praça do Cauê hoje, as três faixas da Reta da Penha viram duas, com duas conversões de 90° que acabam também virando gargalos, prejudicando o fluxo. Com a mudança, os veículos passariam direto e seguiriam nas três faixas até a Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha", explica.

Menezes destacou que, com o projeto implantado, seria criado um grande eixo viário com três faixas de tráfego, sem gargalos, compreendendo a Avenida Fernando Ferrari, a Reta da Penha e a Terceira Ponte.

"É uma elevação de apenas um metro e uma descida de também um metro para a passagem de pedestres e ciclistas de um lado da praça para o outro. E também melhoraria o local, que teria mais espaço, com mais áreas verdes e espaços para quadras", ressalta.

A secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, afirmou que a Prefeitura não descarta colocar em prática o projeto do engenheiro.

"O que fazer com o trânsito da Praça do Cauê é constantemente discutido pela Prefeitura de Vitória e vamos analisar essa contribuição do engenheiro Luiz Carlos Menezes", diz a secretária.

Entretanto, Loureiro faz ressalvas. Ela alega que a discussão precisa ser feita de um modo amplo, considerando que o acesso da Terceira Ponte é um problema metropolitano.