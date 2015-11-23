Estudo do IPEA indica que violência continuará alta no país

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou um estudo com perspectivas sobre a questão da violência no Brasil até 2023. De acordo com o levantamento, a tendência é que dificilmente se revertam quadros como a desigualdade social acentuada, fácil acesso a armas de fogo, alto número de mortes pela polícia e aumento da criminalidade no interior. Os cenários projetados indicam que o país deve continuar com altas taxas de violência.

Apesar de não apresentar perspectivas para cada Estado brasileiro, o estudo “Violência e Segurança Pública em 2023: cenários exploratórios e planejamento prospectivo” é útil para a elaboração de políticas locais, segundo o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. O secretário explicou de que maneira esses dados podem ser utilizados.

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“Esse tipo de estudo aponta para a necessidade de se investir na redução da vulnerabilidade social, de se fortalecer o controle de armas, de se estudar alternativas ao cárcere nos casos em que não há necessidade de prisões, de se investir na polícia investigativa e na perícia técnica. Enfim, tudo o que a gente já sabe e que a gente precisa, de fato, de ter um suporte como esse para dar mais robustez ao planejamento”, destacou André Garcia.

De acordo com o secretário, a maior dificuldade do planejamento da Segurança Pública está relacionada ao fato de que existem variáveis que não estão sob o controle dos gestores e dos policiais e que dependem de fatores como legislação e funcionamento da Justiça, por exemplo. André Garcia também ressaltou que, para fazer políticas públicas mais eficazes, é essencial a participação da sociedade.

“O planejamento não pode ser estanque, fechado, achar que, por si só, vai resolver todos os problemas. Ele tem que estar aberto às revisões e à necessidade de se ouvir não só as polícias, mas também a sociedade”, disse André Garcia à Rádio CBN Vitória.