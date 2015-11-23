O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou um estudo com perspectivas sobre a questão da violência no Brasil até 2023. De acordo com o levantamento, a tendência é que dificilmente se revertam quadros como a desigualdade social acentuada, fácil acesso a armas de fogo, alto número de mortes pela polícia e aumento da criminalidade no interior. Os cenários projetados indicam que o país deve continuar com altas taxas de violência.
Apesar de não apresentar perspectivas para cada Estado brasileiro, o estudo “Violência e Segurança Pública em 2023: cenários exploratórios e planejamento prospectivo” é útil para a elaboração de políticas locais, segundo o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia. O secretário explicou de que maneira esses dados podem ser utilizados.
547801- Rafael Monteiro de Barros - Estudo do IPEA indica que violência continuará alta no país - CBNGAZ - 2.17s - 24-11-15~1.mp3
“Esse tipo de estudo aponta para a necessidade de se investir na redução da vulnerabilidade social, de se fortalecer o controle de armas, de se estudar alternativas ao cárcere nos casos em que não há necessidade de prisões, de se investir na polícia investigativa e na perícia técnica. Enfim, tudo o que a gente já sabe e que a gente precisa, de fato, de ter um suporte como esse para dar mais robustez ao planejamento”, destacou André Garcia.
De acordo com o secretário, a maior dificuldade do planejamento da Segurança Pública está relacionada ao fato de que existem variáveis que não estão sob o controle dos gestores e dos policiais e que dependem de fatores como legislação e funcionamento da Justiça, por exemplo. André Garcia também ressaltou que, para fazer políticas públicas mais eficazes, é essencial a participação da sociedade.
“O planejamento não pode ser estanque, fechado, achar que, por si só, vai resolver todos os problemas. Ele tem que estar aberto às revisões e à necessidade de se ouvir não só as polícias, mas também a sociedade”, disse André Garcia à Rádio CBN Vitória.
O estudo “Violência e Segurança Pública em 2023: cenários exploratórios e planejamento prospectivo” tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do planejamento da área de segurança pública por meio da elaboração de cenários. Entre as soluções apontadas pelo levantamento para reduzir os índices de violência, está proporcionar ação coordenada entre todos os principais atores ligados à área de Segurança Pública.