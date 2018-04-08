Estudo aponta 11 mil novos casos de cancer no ES este ano

Câncer de pele é um dos mais comuns, segundo o Inca Crédito: Reprodução/Google Images

O dia 8 de abril foi escolhido para marcar a luta contra o câncer no mundo. E a luta não pode parar mesmo não. Só em 2018 no Espírito Santo, são esperados mais de 11 mil novos casos da doença, segundo projeção do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

No Brasil, mais de 500 mil pessoas devem ser acometidas pela doença ao longo do ano, de acordo com o Inca.

Apesar do número que assusta,nem tudo é motivo para desespero. A oncologista Carolina Conopca explica que o aumento de registros da doença se dá principalmente pelo crescimento de diagnósticos precoces. E para curar o Câncer, a briga também é com o relógio: quanto mais cedo descobrir, mais chances de cura.

"Hoje em dia o diagnóstico de câncer é um diagnóstico de uma doença na maioria das vezes tratável e muitas vezes curável. O diagnóstico precoce nos dá oportunidade de tratar e curar e o paciente vai ter uma vida mais longa", comenta a médica.

E foi o diagnóstico precoce que ajudou a comerciante Maria de Fátima Barros, moradora da Serra, a curar de um câncer de mama que descobriu há 13 anos.

"Quando você desconfia de alguma coisa coisa, tem que ir correndo ver o que é. Não pode ficar deixando pra amanhã não. Tem que fazer hoje porque aí você fica mais rápido livre da enfermidade", alerta Maria.