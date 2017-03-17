Depois de ser assaltada pela 10ª vez somente este ano, os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Novo Horizonte, na Serra, manifestaram por meio de cartazes um pedido pelo fim dos roubos na escola. Os pedidos foram colados no muro e no portão de entrada da unidade. O último assalto ocorreu na noite de domingo (12).

De acordo com os pais dos alunos, crimes de arrombamento sempre ocorrem à noite e nos finais de semana. A escola só tem vigilância particular de segunda à sexta e no horário comercial. Ainda segundo os responsáveis das crianças, nas invasões já foram levados da escola ventiladores, televisores, panelas e até alimentos que seriam usados para o preparo da merenda.

Your browser does not support the audio element. Estudantes usam cartazes para protestar contra violência em escola pública na Serra

A motorista Valnice dos Santos tem um filho de seis anos que estuda na unidade. Ela diz que já perdeu a conta de quantas vezes a escola foi alvo de criminosos. “Estão levando tudo das crianças; televisão, ventiladores, merendas, materiais escolares. Estão levando tudo. Nem os funcionários, nem os pais aguentam mais isso, porque temos que repor tudo”, disse à Rádio CBN.

O motoboy Erivelton Dias, que também tem um filho matriculado na escola, afirma que falta policiamento nas ruas do bairro e segurança dentro das escola. “Comandante, por gentileza, escuta a nossa comunidade, manda viaturas para fazer a ronda nas avenidas e escolas. Prefeito, já que você liberou a guarda armada, manda ela pra gente. Gritamos por socorro. Precisamos de ajuda”, desabafou.

Prefeitura e Segurança Pública

A assessoria de imprensa da Prefeitura da Serra foi procurada para saber se existe a previsão de retorno dos vigilantes na escola no período noturno e nos finais de semana. Por nota, a administração municipal informou que a cidade tem realizado ações ostensivas com a Guarda Civil Municipal e adotado providências para coibir os crimes patrimoniais.

No entanto, a prefeitura destacou que conta com o apoio do secretário de segurança pública do Estado, André Garcia, para que tenha um olhar mais firme sobre o bairro e, assim, reforce a segurança pública para amenizar este tipo de ocorrência.