Estudantes que ocupam o prédio da reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram notificados na manhã desta quarta-feira (09) sobre a decisão da Justiça Federal que determina a desocupação do local em até 48 horas.

Um dos ocupantes do prédio, Diego Sepulcro, disse que o aviso sobre a reintegração de posse só foi formalizado por volta das 10h15 desta quarta-feira (09). “Já estava previsto que a gente recebesse essa notícia hoje, por isso, vamos nos reunir a tarde para definir o rumo que iremos tomar, já que temos prazo de 48 horas para deixar o local”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Estudantes são notificados e têm 48 horas para deixarem prédio da reitoria da Ufes

O superintendente de Cultura e Comunicação, Edgard Rebouças, explicou que uma comissão da Universidade, que já acompanha as ocupações desde o início, se reunirá para definir como atuar para que a determinação seja cumprida. “A decisão diz que, caso os estudantes queiram ficar, devem dar livre acesso para o funcionamento da reitoria. Se eles ficarem no prédio, a reitoria deve disponibilizar um local para que eles permaneçam”, acrescentou.

A decisão da Justiça para que os estudantes deem livre acesso aos demais usuários do espaço, foi proferida pelo juiz Aylton Bonomo Junior, em favor de um pedido pelo pela Advocacia Geral da União (AGU). Um dos alvos do protesto estudantil é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto dos Gastos que tramita no Congresso Nacional.

Multa

Caso a desocupação não ocorra, o magistrado decidiu que podem ser usadas forças policiais. Além disso, pode haver aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil para aqueles que desobedecerem a decisão judicial.